Перший заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості України Галина Карп йде у відставку.
Дивися повний текст Міненерго залишають ключові чиновники.
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Додано: Суб 03 бер, 2018 10:07
Міненерго залишають ключові чиновники
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Дивися повний текст Міненерго залишають ключові чиновники.
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