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Міненерго залишають
ключові чиновники

Міненерго залишають ключові чиновники
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 10:07

Міненерго залишають ключові чиновники

Пропонуємо до обговорення:
Перший заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості України Галина Карп йде у відставку.

Дивися повний текст Міненерго залишають ключові чиновники.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 10:07

Шо вже нахапались?Чия черга?
sena_2008atp
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