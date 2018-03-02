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"Прикрутили": Україна 2 березня скоротила споживання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 03 бер, 2018 12:11
Пропонуємо до обговорення:
Україна 2 березня скоротила споживання газу на 25 млн куб. м.
Дивися повний текст "Прикрутили": Україна 2 березня скоротила споживання газу на 25 млн куб. м
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R2
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Додано: Суб 03 бер, 2018 12:11
Вчера утром в Кропивницком у меня на градуснике было -23. Сейчас 0. Ясен пень, шо палят меньше ))) Но школы закрыты. Увы и ах пан президент. Видимо это самый эпичный фэйл Петра за все время энергонезависимости.
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trix_kr
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Додано: Суб 03 бер, 2018 12:52
Как была подача 38 градусов, так и осталась. Шо они прикрутили?
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p_a_l
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Додано: Суб 03 бер, 2018 13:07
росії ще хтось довіряє...)
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alextkachev86
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Додано: Суб 03 бер, 2018 13:28
Деньги вернули...
Это - хорошо! Было бы хуже, если, как у лоха: бы ни газа ни денег...
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serg_vronsky
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Додано: Суб 03 бер, 2018 13:31
Центр Харькова снова замерзает:повторный порыв на теплотрассе
Сегодня, 3 марта, произошла авария на теплотрассе на пересечении улиц Ярослава Мудрого и Чернышевской.
Как рассказала KHARKIV Today пресс-секретарь КП "Харьковские тепловые сети" Татьяна Чуйкова, авария произошла на том месте, где и несколько дней назад. По ее словам, без тепла остались объекты на улице Гиршмана, Пушкинской, Ярослава Мудрого, Чернышевской.
"Тепло отключили в 84 жилых домах, 2 детсадах, ДЮСШ, 3-ем роддоме, медсанчасти МВД, 27-ой больнице, кожвендиспансере и противотуберкулезном диспансере", - рассказала Татьяна Чуйкова.
Пока причина аварии неизвестна.
"Пока откачиваем воду. Потом надо будет докопаться, посмотреть, что именно произошло", - пояснила Татьяна Чуйкова.
Сотрудник КП "Харьковские тепловые сети" уточнил, что порыв произошел ночью.
"Давайте только без истерик, ок?! Имеем ещё один порыв на тепловой магистрали! Случился ночью, зацепило часть Киевского и Шевченковского районов". - написал он в Facebook.
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Грйс-мэн
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Додано: Суб 03 бер, 2018 13:47
trix_kr написав:
Вчера утром в Кропивницком у меня на градуснике было -23. Сейчас 0. Ясен пень, шо палят меньше ))) Но школы закрыты. Увы и ах пан президент. Видимо это самый эпичный фэйл Петра за все время энергонезависимости.
Синоптики виноваты, опять не угадали. А детишкам - радость, внеочередные каникулы до 12 марта.
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warlamp
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Додано: Суб 03 бер, 2018 14:09
Хотелось бы задать вопрос гражданину ПАП-у а сколько газовых скважин под сладкие байки про энергонезависимость Украины было пробурено за четыре года его панування?
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Додано: Суб 03 бер, 2018 14:10
alextkachev86 написав:
росії ще хтось довіряє...)
а причем тут россия? мы у неё 2 года газ не покупаем
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Додано: Суб 03 бер, 2018 14:47
p_a_l написав:
Как была подача 38 градусов, так и осталась. Шо они прикрутили?
Показуха очередная ! Какие 38 град.? У нас в доме- как была подача 79 град., так и осталась! Температура в доме выросла еще на 0,5 град.( 1 град. - это 4...5 %)! Жара! Уменьшить - невозможно!
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
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zloy_ukr
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