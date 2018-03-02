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"Прикрутили": Україна 2
березня скоротила споживання...

"Прикрутили": Україна 2 березня скоротила споживання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 12:11

"Прикрутили": Україна 2 березня скоротила споживання...

Пропонуємо до обговорення:
Україна 2 березня скоротила споживання газу на 25 млн куб. м.

Дивися повний текст "Прикрутили": Україна 2 березня скоротила споживання газу на 25 млн куб. м.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 12:11

Вчера утром в Кропивницком у меня на градуснике было -23. Сейчас 0. Ясен пень, шо палят меньше ))) Но школы закрыты. Увы и ах пан президент. Видимо это самый эпичный фэйл Петра за все время энергонезависимости.
trix_kr
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 12:52

Как была подача 38 градусов, так и осталась. Шо они прикрутили?
p_a_l
 
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росії ще хтось довіряє...)
alextkachev86
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 13:31

"Прикрутили"

Центр Харькова снова замерзает:повторный порыв на теплотрассе
Сегодня, 3 марта, произошла авария на теплотрассе на пересечении улиц Ярослава Мудрого и Чернышевской.

Как рассказала KHARKIV Today пресс-секретарь КП "Харьковские тепловые сети" Татьяна Чуйкова, авария произошла на том месте, где и несколько дней назад. По ее словам, без тепла остались объекты на улице Гиршмана, Пушкинской, Ярослава Мудрого, Чернышевской.

"Тепло отключили в 84 жилых домах, 2 детсадах, ДЮСШ, 3-ем роддоме, медсанчасти МВД, 27-ой больнице, кожвендиспансере и противотуберкулезном диспансере", - рассказала Татьяна Чуйкова.

Пока причина аварии неизвестна.

"Пока откачиваем воду. Потом надо будет докопаться, посмотреть, что именно произошло", - пояснила Татьяна Чуйкова.

Сотрудник КП "Харьковские тепловые сети" уточнил, что порыв произошел ночью.

"Давайте только без истерик, ок?! Имеем ещё один порыв на тепловой магистрали! Случился ночью, зацепило часть Киевского и Шевченковского районов". - написал он в Facebook.
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  trix_kr написав:Вчера утром в Кропивницком у меня на градуснике было -23. Сейчас 0. Ясен пень, шо палят меньше ))) Но школы закрыты. Увы и ах пан президент. Видимо это самый эпичный фэйл Петра за все время энергонезависимости.

Синоптики виноваты, опять не угадали. А детишкам - радость, внеочередные каникулы до 12 марта.
warlamp
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 14:09

Хотелось бы задать вопрос гражданину ПАП-у а сколько газовых скважин под сладкие байки про энергонезависимость Украины было пробурено за четыре года его панування?
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 14:10

  alextkachev86 написав:росії ще хтось довіряє...)

а причем тут россия? мы у неё 2 года газ не покупаем
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 14:47

  p_a_l написав:Как была подача 38 градусов, так и осталась. Шо они прикрутили?

Показуха очередная ! Какие 38 град.? У нас в доме- как была подача 79 град., так и осталась! Температура в доме выросла еще на 0,5 град.( 1 град. - это 4...5 %)! Жара! Уменьшить - невозможно! :oops:
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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