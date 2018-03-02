"Прикрутили": Україна 2 березня скоротила споживання...

Додано: Суб 03 бер, 2018 16:00

lapay написав: Игорь Алексеевич написав: так получается если нет сейчас газа, то не россия нам кран перекрыла, а наши европейские партнёры? так получается если нет сейчас газа, то не россия нам кран перекрыла, а наши европейские партнёры?

Якраз Раша. Тиск на вході менше контрактного. Якраз Раша. Тиск на вході менше контрактного.

тиск на входе это для европы, мы здесь при чем? ведь мы не воруем.это пусть запад поднимает бучу.а мы покупали газ у словаков. теперь будем покупать у польши. а словаков чё мы киданули по оплате?и при чем здесь россия? или мы все же торгуем с россией?Если бы тис был плохой, то нам бы европейцы не продовали газ, т.к. им самим бы его не хватало. 2009г. вот тогда действительно был тиск малый, т.к до европы не доходил газ и они сами грелись дровами. а сейчас европейцы готовы продавать излишки российского газа. как то не сходиться дебит и кредит