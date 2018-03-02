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"Прикрутили": Україна 2
березня скоротила споживання...

"Прикрутили": Україна 2 березня скоротила споживання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 15:17

Re: "Прикрутили": Україна 2 березня скоротила споживання...

Опять в Харькове отключили. Напомним, в Харькове за последние 10 дней произошло по меньшей мере четыре крупные аварии на теплосетях, в результате чего без тепла и горячей воды на несколько дней оставались жители около 500 многоэтажных домов. Но порохоботы поют ту же песню. Все хорошо прекрасная Маркиза.
Золотой батон
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 15:26

  Джон написав:Хотелось бы задать вопрос гражданину ПАП-у а сколько газовых скважин под сладкие байки про энергонезависимость Украины было пробурено за четыре года его панування?

По данным Минэнергоугля Украины, добыча природного газа на Украине в 2017 г увеличилась на 4%, до 20,79 млрд м3.

Дочки Нафтогаза увеличили добычу на 2,9%, до 16,35 млрд м3, в т.ч Укргаздобыча увеличила добычу на 4,4% до 15,24 млрд м3.

Независимые газодобывающие компании в 2017 г нарастили добычу газа на 8,6%, до 4,44 млрд м3.



У Укргаздобычи, на 1й взгляд, есть все возможности для наращивания добычи газа, тем более, что рост на 2018 г запланирован на уровне, близком к 2017 г, - 4,5%, до 15,94 млрд м3.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 15:27

  Золотой батон написав:Опять в Харькове отключили. Напомним, в Харькове за последние 10 дней произошло по меньшей мере четыре крупные аварии на теплосетях, в результате чего без тепла и горячей воды на несколько дней оставались жители около 500 многоэтажных домов. Но порохоботы поют ту же песню. Все хорошо прекрасная Маркиза.

Потому что Гепа с Допой не на парках должны бабло мутить, а коммуникации перекладывать...
Vint
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 15:46

рошен год назад по тв говорил, что мы отказались от российского газа и заключены договора на поставку со словакии.
так получается если нет сейчас газа, то не россия нам кран перекрыла, а наши европейские партнёры? :roll:
или опять кто-то нам пи**.....???? :evil:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 15:50

Re: "Прикрутили": Україна 2 березня скоротила споживання...

  Игорь Алексеевич написав:так получается если нет сейчас газа, то не россия нам кран перекрыла, а наши европейские партнёры?

Якраз Раша. Тиск на вході менше контрактного.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 16:00

  lapay написав:
  Игорь Алексеевич написав:так получается если нет сейчас газа, то не россия нам кран перекрыла, а наши европейские партнёры?

Якраз Раша. Тиск на вході менше контрактного.


тиск на входе это для европы, мы здесь при чем? ведь мы не воруем.
это пусть запад поднимает бучу.
а мы покупали газ у словаков. теперь будем покупать у польши. а словаков чё мы киданули по оплате?
и при чем здесь россия? или мы все же торгуем с россией?

Если бы тис был плохой, то нам бы европейцы не продовали газ, т.к. им самим бы его не хватало. 2009г. вот тогда действительно был тиск малый, т.к до европы не доходил газ и они сами грелись дровами. а сейчас европейцы готовы продавать излишки российского газа. как то не сходиться дебит и кредит :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 16:21

ребята пора начинать акцию "открути" и требовать отставки всех этих му***...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 17:10

Re: "Прикрутили": Україна 2 березня скоротила споживання...

  Игорь Алексеевич написав:тиск на входе это для европы, мы здесь при чем? ведь мы не воруем.
это пусть запад поднимает бучу.

Ми не тільки не крадемо, але й ще додаємо зі своїх ПГС. Бо в контракті зобов'язані це робити. Щоб у хитродупих не було додаткового аргументу по ПП2.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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  #<12
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