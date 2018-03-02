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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 03 бер, 2018 15:17
Re: "Прикрутили": Україна 2 березня скоротила споживання...
Опять в Харькове отключили. Напомним, в Харькове за последние 10 дней произошло по меньшей мере четыре крупные аварии на теплосетях, в результате чего без тепла и горячей воды на несколько дней оставались жители около 500 многоэтажных домов. Но порохоботы поют ту же песню. Все хорошо прекрасная Маркиза.
Додано: Суб 03 бер, 2018 15:26
По данным Минэнергоугля Украины, добыча природного газа на Украине в 2017 г увеличилась на 4%, до 20,79 млрд м3.
Дочки Нафтогаза увеличили добычу на 2,9%, до 16,35 млрд м3, в т.ч Укргаздобыча увеличила добычу на 4,4% до 15,24 млрд м3.
Независимые газодобывающие компании в 2017 г нарастили добычу газа на 8,6%, до 4,44 млрд м3.
У Укргаздобычи, на 1й взгляд, есть все возможности для наращивания добычи газа, тем более, что рост на 2018 г запланирован на уровне, близком к 2017 г, - 4,5%, до 15,94 млрд м3.
Додано: Суб 03 бер, 2018 15:27
Потому что Гепа с Допой не на парках должны бабло мутить, а коммуникации перекладывать...
Додано: Суб 03 бер, 2018 15:46
рошен год назад по тв говорил, что мы отказались от российского газа и заключены договора на поставку со словакии.
так получается если нет сейчас газа, то не россия нам кран перекрыла, а наши европейские партнёры?
или опять кто-то нам пи**.....????
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Суб 03 бер, 2018 15:50
Re: "Прикрутили": Україна 2 березня скоротила споживання...
Якраз Раша. Тиск на вході менше контрактного.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Суб 03 бер, 2018 16:00
тиск на входе это для европы, мы здесь при чем? ведь мы не воруем.
это пусть запад поднимает бучу.
а мы покупали газ у словаков. теперь будем покупать у польши. а словаков чё мы киданули по оплате?
и при чем здесь россия? или мы все же торгуем с россией?
Если бы тис был плохой, то нам бы европейцы не продовали газ, т.к. им самим бы его не хватало. 2009г. вот тогда действительно был тиск малый, т.к до европы не доходил газ и они сами грелись дровами. а сейчас европейцы готовы продавать излишки российского газа. как то не сходиться дебит и кредит
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Суб 03 бер, 2018 16:21
ребята пора начинать акцию "открути" и требовать отставки всех этих му***...
Додано: Суб 03 бер, 2018 17:10
Re: "Прикрутили": Україна 2 березня скоротила споживання...
Ми не тільки не крадемо, але й ще додаємо зі своїх ПГС. Бо в контракті зобов'язані це робити. Щоб у хитродупих не було додаткового аргументу по ПП2.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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