Польська нафтогазова компанія PGNiG готова уподовж року безперебійно постачати газ в Україну.
Дивися повний текст Польська PGNiG заявила про готовність постачати газ в Україну весь рік.
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Додано: Суб 03 бер, 2018 12:26
Польська PGNiG заявила про готовність постачати газ в...
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Дивися повний текст Польська PGNiG заявила про готовність постачати газ в Україну весь рік.
Додано: Суб 03 бер, 2018 12:26
Да хоть круглый год готовы 6 лямов в день! И за сколько??? И смех и грех! За один весенний день украинцам сократили потребление на 25! Вообще без денег!
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
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