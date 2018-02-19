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Польська PGNiG заявила про
готовність постачати газ в...

Польська PGNiG заявила про готовність постачати газ в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 12:26

Польська PGNiG заявила про готовність постачати газ в...

Пропонуємо до обговорення:
Польська нафтогазова компанія PGNiG готова уподовж року безперебійно постачати газ в Україну.

Дивися повний текст Польська PGNiG заявила про готовність постачати газ в Україну весь рік.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 12:26

Да хоть круглый год готовы 6 лямов в день! И за сколько??? И смех и грех! За один весенний день украинцам сократили потребление на 25! Вообще без денег!
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
mister-svet
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 13:31

Без лоха и жизнь плоха. (с т.з. PGNiG)
serg_vronsky
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