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Україна в суботу наростила
імпорт газу з Європи в...

Україна в суботу наростила імпорт газу з Європи в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 12:34

Україна в суботу наростила імпорт газу з Європи в...

Пропонуємо до обговорення:
Всі ці збитки будуть компенсовані "Газпромом", вважає президент.

Дивися повний текст Україна в суботу наростила імпорт газу з Європи в зв'язку з кризою - Порошенко.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 12:34

Скупой платит дважды.
имхо
cccp30000
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 12:37

Re: Україна в суботу наростила імпорт газу з Європи в...

  cccp30000 написав:Скупой платит дважды.

Обов'язково заплатить, і по Арбітражу, і за ці поставки.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 12:46

Re: Україна в суботу наростила імпорт газу з Європи в...

Или - жадность порождает бедность!
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
mister-svet
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 12:50

Если все так хорошо, то чего доллар опять вверх полез?
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 12:54

  p_a_l написав:Если все так хорошо, то чего доллар опять вверх полез?


Нет чего беспокоится, опустят. Теперь кроме внешних выплат ещё и на газ по "бросовым" ценам валюту пылесосить будут.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
mister-svet
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 13:22

Что-то я совсем запутался. Ничего не понимаю:
“На 25 млн куб. м Украина сократила потребление. Я очень признателен украинцам за национальную солидарность, которую они проявили вчера, откликнувшись на обращение в отношении сокращении потребления”, – заявил глава государства при посещении диспетчерской “Укртрансгаза” в субботу.

https://news.finance.ua/ru/news/-/42191 ... -mln-kub-m

Так если "На 25 млн куб. м Украина сократила потребление", зачем надо покупать эти 25 млн куб. м по дорогой цене?:
“Сейчас на 10.00 мы резко увеличили поступление из Евросоюза. Было 4 млн куб. м, сейчас – 29 млн куб. м. Это и есть те 25 млн куб. м газа в сутки, которых нам не доставало”, – сказал он.
...
При этом он напомнил, что Украина в марте должна была получать природный газ по контракту с “Газпромом” по цене $238,55 за 1 тыс. куб. м, в то же время цены на спотовом рынке, по которым страна в настоящее время покупает газ в Европе, – выше $250.

https://news.finance.ua/ru/news/-/42191 ... poroshenko

И это украинцы сократили потребление или украинцам сократили потребление?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 13:24

  p_a_l написав:Если все так хорошо, то чего доллар опять вверх полез?

Он же - псих! Это все знают...
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 13:25

  lapay написав: Обов'язково заплатить, і по Арбітражу, і за ці поставки.

Оптимист.
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 14:14

Re: Україна в суботу наростила імпорт газу з Європи в...

  yanyura написав:Так если "На 25 млн куб. м Украина сократила потребление", зачем надо покупать эти 25 млн куб. м по дорогой цене?:

А как же профит для реХформатора? Ну что вы как маленький.. упустить такой шанс "срубить бубла" и под этот кипеш поднять нам всем тарифы..так что ждемс новых тарифов..
Джон
 
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