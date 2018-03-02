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Україна в суботу наростила імпорт газу з Європи в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 03 бер, 2018 12:34
Пропонуємо до обговорення:
Всі ці збитки будуть компенсовані "Газпромом", вважає президент.
Дивися повний текст Україна в суботу наростила імпорт газу з Європи в зв'язку з кризою - Порошенко
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R2
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Додано: Суб 03 бер, 2018 12:34
Скупой платит дважды.
имхо
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cccp30000
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Додано: Суб 03 бер, 2018 12:37
cccp30000 написав:
Скупой платит дважды.
Обов'язково заплатить, і по Арбітражу, і за ці поставки.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: Суб 03 бер, 2018 12:46
Или - жадность порождает бедность!
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
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mister-svet
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Додано: Суб 03 бер, 2018 12:50
Если все так хорошо, то чего доллар опять вверх полез?
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p_a_l
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Додано: Суб 03 бер, 2018 12:54
p_a_l написав:
Если все так хорошо, то чего доллар опять вверх полез?
Нет чего беспокоится, опустят. Теперь кроме внешних выплат ещё и на газ по "бросовым" ценам валюту пылесосить будут.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
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mister-svet
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Додано: Суб 03 бер, 2018 13:22
Что-то я совсем запутался. Ничего не понимаю:
https://news.finance.ua/ru/news/-/42191 ... -mln-kub-m
“На 25 млн куб. м Украина сократила потребление. Я очень признателен украинцам за национальную солидарность, которую они проявили вчера, откликнувшись на обращение в отношении сокращении потребления”, – заявил глава государства при посещении диспетчерской “Укртрансгаза” в субботу.
Так если "На 25 млн куб. м Украина сократила потребление", зачем надо покупать эти 25 млн куб. м по дорогой цене?:
https://news.finance.ua/ru/news/-/42191 ... poroshenko
“Сейчас на 10.00 мы резко увеличили поступление из Евросоюза. Было 4 млн куб. м, сейчас – 29 млн куб. м. Это и есть те 25 млн куб. м газа в сутки, которых нам не доставало”, – сказал он.
...
При этом он напомнил, что Украина в марте должна была получать природный газ по контракту с “Газпромом” по цене $238,55 за 1 тыс. куб. м, в то же время цены на спотовом рынке, по которым страна в настоящее время покупает газ в Европе, – выше $250.
И это украинцы сократили потребление или украинцам сократили потребление?
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yanyura
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Додано: Суб 03 бер, 2018 13:24
p_a_l написав:
Если все так хорошо, то чего доллар опять вверх полез?
Он же - псих! Это все знают...
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serg_vronsky
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Додано: Суб 03 бер, 2018 13:25
lapay написав:
Обов'язково заплатить, і по Арбітражу, і за ці поставки.
Оптимист.
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serg_vronsky
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Додано: Суб 03 бер, 2018 14:14
yanyura написав:
Так если "На 25 млн куб. м Украина сократила потребление", зачем надо покупать эти 25 млн куб. м по дорогой цене?:
А как же профит для реХформатора? Ну что вы как маленький.. упустить такой шанс "срубить бубла" и под этот кипеш поднять нам всем тарифы..так что ждемс новых тарифов..
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Джон
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