Про це він розповів на зустрічі з УТГ.
Дивися повний текст Президент розповів, за якими цінами Україна купує європейський газ.
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Додано: Суб 03 бер, 2018 13:12
Президент розповів, за якими цінами Україна купує...
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Дивися повний текст Президент розповів, за якими цінами Україна купує європейський газ.
Додано: Суб 03 бер, 2018 13:12
Типа - яйца есть? Я так понимаю дешевле не будет, долгосрочных контрактов нет вообще... Ждём новые платёжки. Давно пора жить по средствам!
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
Додано: Суб 03 бер, 2018 13:22
Теперь Словакия нас завалит дешевым газом из своих месторождений!
Прощавай, Мордор!
Додано: Суб 03 бер, 2018 13:23
Вообще то Коболеву платится по 3 млн.ежемясячной зарплаты...и мы слышим об убытках от его работы
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