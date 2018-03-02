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Президент розповів, за якими
цінами Україна купує...

Президент розповів, за якими цінами Україна купує...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 13:12

Президент розповів, за якими цінами Україна купує...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він розповів на зустрічі з УТГ.

Дивися повний текст Президент розповів, за якими цінами Україна купує європейський газ.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 13:12

Типа - яйца есть? Я так понимаю дешевле не будет, долгосрочных контрактов нет вообще... Ждём новые платёжки. Давно пора жить по средствам!
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
mister-svet
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 13:22

Теперь Словакия нас завалит дешевым газом из своих месторождений!
Прощавай, Мордор!
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 13:23

Вообще то Коболеву платится по 3 млн.ежемясячной зарплаты...и мы слышим об убытках от его работы
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 13:29

Сегодня не прикрутишь газ, а завтра родину продашь
cisukr
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 13:41

а кто еще верит президенту???
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 14:05

да он и сам себе не верит))
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