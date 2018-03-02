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Україна і Молдова написали спільний лист ЄС про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 03 бер, 2018 13:29
Пропонуємо до обговорення:
Голова Верховної Ради Андрій Парубій і глава парламенту Молдови Андріан Канду підписали відкритого листа головам парламентів щодо газопроводу "Північний потік-2" як фактора дестабілізації.
Дивися повний текст Україна і Молдова написали спільний лист ЄС про небезпеку Північного потоку-2
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Додано: Суб 03 бер, 2018 13:29
М-м-м.. Совместное...
Одна буква на молдавском, другая - на украинском?..
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serg_vronsky
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Додано: Суб 03 бер, 2018 13:59
а в чём выгода Молдовы? с таким же успехом можно было написать что Самали поддерживает Украину...
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Тракторист
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