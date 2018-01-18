З 230-ї спроби державний пакет акцій проданий за 554 тис. грн.
Дивися повний текст У Сумській області з 230-ї спроби продали хлібозавод.
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Додано: Суб 03 бер, 2018 14:15
У Сумській області з 230-ї спроби продали хлібозавод
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Дивися повний текст У Сумській області з 230-ї спроби продали хлібозавод.
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