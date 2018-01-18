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У Сумській області з 230-ї
спроби продали хлібозавод

У Сумській області з 230-ї спроби продали хлібозавод
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 14:15

У Сумській області з 230-ї спроби продали хлібозавод

Пропонуємо до обговорення:
З 230-ї спроби державний пакет акцій проданий за 554 тис. грн.

Дивися повний текст У Сумській області з 230-ї спроби продали хлібозавод.
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 14:15

завод? скорее киоск...
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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