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Польща може вимагати від
Німеччини виплати $850 млрд...

Польща може вимагати від Німеччини виплати $850 млрд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 15:23

Польща може вимагати від Німеччини виплати $850 млрд...

Пропонуємо до обговорення:
Польща оцінює свої збитки від Другої світової війни в розмірі 850 мільярдів доларів.

Дивися повний текст Польща може вимагати від Німеччини виплати $850 млрд репарацій.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 15:23

Вот тут и отгребёт.
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 15:52

за Первую можно еще потребовать. А так же у Литвы за упущеную выгоду во время Литовского княжества
vetalok
 
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