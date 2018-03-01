Польща оцінює свої збитки від Другої світової війни в розмірі 850 мільярдів доларів.
Дивися повний текст Польща може вимагати від Німеччини виплати $850 млрд репарацій.
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Додано: Суб 03 бер, 2018 15:23
Польща може вимагати від Німеччини виплати $850 млрд...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Польща може вимагати від Німеччини виплати $850 млрд репарацій.
Додано: Суб 03 бер, 2018 15:52
за Первую можно еще потребовать. А так же у Литвы за упущеную выгоду во время Литовского княжества
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