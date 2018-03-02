RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У "Нафтогазі" пояснили,
чому не перестрахувалися на...

У "Нафтогазі" пояснили, чому не перестрахувалися на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 15:43

У "Нафтогазі" пояснили, чому не перестрахувалися на...

Пропонуємо до обговорення:
Українська компанія могла б зазнати значних збитків, якби купувала газ у "Газпрому" і в Європі.

Дивися повний текст У "Нафтогазі" пояснили, чому не перестрахувалися на випадок демаршу "Газпрому".
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80538
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 15:43

Объяснение мальчика из детсктго сада.Единственное,что чиновники этой власти делают профессиогально это по каждому "ляпу" выкручиваются и нагло цинчно врут.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1167
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 228 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 16:14

Наконец-то верная и правильная позиция. Нафтогаз остался по всем пунктам в плюсах - показали всему миру чего стоят контрактные обязательства газпрома и еще газпром заплатит нам неустойку за это. Вон выше как у ваты пригорает....
Принимай несущественным явное в мире, ибо тайная сущность вещей - не видна. Омар Хаям
renya11
 
Повідомлень: 323
З нами з: 15.04.14
Подякував: 57 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 16:17

в то время когда у власти в Украине была адекватная власть основные закупки газа производились в период май-сентябрь и к началу отопительного сезона в украинских ПГХ было газа как минимум в 1,5 раза больше чем при этой банде. к сожалению к чему эта власть не прикоснётся всё только рушится...
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3238
З нами з: 06.08.08
Подякував: 165 раз.
Подякували: 506 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 16:23

Анекдот дня от Витренко:
Убытки для украинского народа – собственника “Нафтогаза”, – написал он.
yanyura
 
Повідомлень: 3392
З нами з: 09.01.09
Подякував: 792 раз.
Подякували: 598 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 16:31

О какой компенсации оно чешет?

Смотрим контракт на поставку газа:

В пункте 2.2.1 указано, что распределение газа по кварталам в 2010-2019 годах определяется дополнительным соглашением, которое подписывается Сторонам до 1 ноября предшествующего года, а если такое не было подписано, то это означает, что распределение по кварталам будет происходить в соответствии с распределением в предшествующем году.

То есть Газпром, в строгом соответствии с контрактом, не должен поставлять сейчас газ, пока не будет подписано дополнительное соглашение. Ведь в прошлом, 2017 году, Украина не покупала газ у Газпрома. Не важно, что газ по реверсу физически брался из трубы. Юридически газ покупался у европейских посредников. То есть Нафтогаз не может показать в суде документы, согласно которым Нафтогаз покупал газ у Газпрома. А если газ у Газпрома не покупали, то нужно заключить дополнительное соглашение.

Доп. соглашение было заключено? Нет! И кто тут сам себе злобный буратино?

Поскольку поставки можно не осуществлять, пока не подписано дополнительное соглашение, то фактически сила на стороне Газпрома.

зы. ссылка на контракт https://vz.ru/information/2009/1/22/249220.html
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
RomanTik
 
Повідомлень: 1666
З нами з: 06.01.16
Подякував: 2740 раз.
Подякували: 296 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 17:14

  renya11 написав:Наконец-то верная и правильная позиция. Нафтогаз остался по всем пунктам в плюсах - показали всему миру чего стоят контрактные обязательства газпрома и еще газпром заплатит нам неустойку за это. Вон выше как у ваты пригорает....

Ти що свіжий продукт з фабрики провластних тролів?Напевно сьогодні тільки вилупився.А тепер по змісту твого "у нас всё хорошо"нафтогаз буде в плюсах,коли отримає хоч один долар з отих "победных"міль'ярдів.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1167
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 228 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 17:19

  renya11 написав:Наконец-то верная и правильная позиция. Нафтогаз остался по всем пунктам в плюсах - показали всему миру чего стоят контрактные обязательства газпрома и еще газпром заплатит нам неустойку за это. Вон выше как у ваты пригорает....

Дивні ви люди. Дії Газпрому викликані асиметричним рішенням арбітражу. Що й призвело до відмови від української ГТС й ринку газу.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12858
З нами з: 12.08.10
Подякував: 997 раз.
Подякували: 1072 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Прикрутили": Україна 2 березня скоротила споживання... 1, 2
R2 » Суб 03 бер, 2018 12:11
17 646
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 бер, 2018 17:10
lapay
Міллер: Газпром "негайно" розпочинає процедуру... 1 ... 7, 8, 9
R2 » П'ят 02 бер, 2018 15:48
83 7115
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 бер, 2018 16:39
Михалыч
В "Нафтогазі" пояснили, чому газ із підземних сховищ не... 1, 2
R2 » Суб 03 бер, 2018 09:12
17 1180
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 бер, 2018 16:31
fn765341
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.