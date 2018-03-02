У "Нафтогазі" пояснили, чому не перестрахувалися на...

Додано: Суб 03 бер, 2018 16:31

О какой компенсации оно чешет?Смотрим контракт на поставку газа:В пункте 2.2.1 указано, что распределение газа по кварталам в 2010-2019 годах определяется дополнительным соглашением, которое подписывается Сторонам до 1 ноября предшествующего года, а если такое не было подписано, то это означает, что распределение по кварталам будет происходить в соответствии с распределением в предшествующем году.То есть Газпром, в строгом соответствии с контрактом, не должен поставлять сейчас газ, пока не будет подписано дополнительное соглашение. Ведь в прошлом, 2017 году, Украина не покупала газ у Газпрома. Не важно, что газ по реверсу физически брался из трубы. Юридически газ покупался у европейских посредников. То есть Нафтогаз не может показать в суде документы, согласно которым Нафтогаз покупал газ у Газпрома. А если газ у Газпрома не покупали, то нужно заключить дополнительное соглашение.Доп. соглашение было заключено? Нет! И кто тут сам себе злобный буратино?Поскольку поставки можно не осуществлять, пока не подписано дополнительное соглашение, то фактически сила на стороне Газпрома.зы. ссылка на контракт