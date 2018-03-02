Українська компанія могла б зазнати значних збитків, якби купувала газ у "Газпрому" і в Європі.
Дивися повний текст У "Нафтогазі" пояснили, чому не перестрахувалися на випадок демаршу "Газпрому".
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Додано: Суб 03 бер, 2018 15:43
У "Нафтогазі" пояснили, чому не перестрахувалися на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У "Нафтогазі" пояснили, чому не перестрахувалися на випадок демаршу "Газпрому".
Додано: Суб 03 бер, 2018 15:43
Объяснение мальчика из детсктго сада.Единственное,что чиновники этой власти делают профессиогально это по каждому "ляпу" выкручиваются и нагло цинчно врут.
Додано: Суб 03 бер, 2018 16:14
Наконец-то верная и правильная позиция. Нафтогаз остался по всем пунктам в плюсах - показали всему миру чего стоят контрактные обязательства газпрома и еще газпром заплатит нам неустойку за это. Вон выше как у ваты пригорает....
Принимай несущественным явное в мире, ибо тайная сущность вещей - не видна. Омар Хаям
Додано: Суб 03 бер, 2018 16:17
в то время когда у власти в Украине была адекватная власть основные закупки газа производились в период май-сентябрь и к началу отопительного сезона в украинских ПГХ было газа как минимум в 1,5 раза больше чем при этой банде. к сожалению к чему эта власть не прикоснётся всё только рушится...
Додано: Суб 03 бер, 2018 16:23
Анекдот дня от Витренко:
Додано: Суб 03 бер, 2018 16:31
О какой компенсации оно чешет?
Смотрим контракт на поставку газа:
В пункте 2.2.1 указано, что распределение газа по кварталам в 2010-2019 годах определяется дополнительным соглашением, которое подписывается Сторонам до 1 ноября предшествующего года, а если такое не было подписано, то это означает, что распределение по кварталам будет происходить в соответствии с распределением в предшествующем году.
То есть Газпром, в строгом соответствии с контрактом, не должен поставлять сейчас газ, пока не будет подписано дополнительное соглашение. Ведь в прошлом, 2017 году, Украина не покупала газ у Газпрома. Не важно, что газ по реверсу физически брался из трубы. Юридически газ покупался у европейских посредников. То есть Нафтогаз не может показать в суде документы, согласно которым Нафтогаз покупал газ у Газпрома. А если газ у Газпрома не покупали, то нужно заключить дополнительное соглашение.
Доп. соглашение было заключено? Нет! И кто тут сам себе злобный буратино?
Поскольку поставки можно не осуществлять, пока не подписано дополнительное соглашение, то фактически сила на стороне Газпрома.
зы. ссылка на контракт
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Додано: Суб 03 бер, 2018 17:14
Ти що свіжий продукт з фабрики провластних тролів?Напевно сьогодні тільки вилупився.А тепер по змісту твого "у нас всё хорошо"нафтогаз буде в плюсах,коли отримає хоч один долар з отих "победных"міль'ярдів.
Додано: Суб 03 бер, 2018 17:19
Дивні ви люди. Дії Газпрому викликані асиметричним рішенням арбітражу. Що й призвело до відмови від української ГТС й ринку газу.
Щось мені з ТАС "щастить"
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