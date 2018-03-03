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У "Нафтогазі" пояснили,
чому не перестрахувалися на...

У "Нафтогазі" пояснили, чому не перестрахувалися на...
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  #<1234>
Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 22:58

  tollyn написав:
  Тракторист написав:как минимум сначала нужно подать заявку на следующий квартал и если не будете долго "чесаться", то вполне вероятно, что в конце апреля получите необходимое количество...

Заявка на март была подана заранее в согласовании с газпромом. А толку газпром опять обосрался))) когда вернул деньги.

а вы заявку видели? какого числа её подавали? её как правило подают не менее чем за 1,5-2 месяца до планируемой даты поставки газа. если заявка таки была (в чём я очень сомневаюсь), то почему после получения подтверждения не было подписано допсоглашение в соответствии с условиями Договора поставки?...

в первую очередь проблема не в Газпроме, а в непрофессионализме менеджеров Нафтагаза...

«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
Тракторист
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 23:06

  tollyn написав:
  Тракторист написав:а вы посмотрите статистику по запасам в ПГХ на начало отопительного сезона до прихода 1-й и 2-й майдауной власти, например при Леониде Даниловиче...

P.S. каждая последующая власть в Украине пока была хуже предыдущей, так что нынешняя уж точно не лучше предыдущей, но предыдущая по крайней мере была более легитимная...

Вы вообще адекватный человек. Умеете фильтровать и смотреть правильно статистику.
Мы уже давно в разы уменьшили потребление газа, основное назначение ПГХ это стабилизировать транзит десятилетиями не используется. А газа в ПХГ на нужды Украины хватает с головой.
У каждого свое мнение по поводу власти. Но нам с разваливающим рашкостаном уж точно не по пути.

а что вы считаете достаточным количеством? просто последние годы зимы были теплее расчётных значений и только из-за этого была иллюзия что газа в ПХГ достаточно. кроме того объём газа в хранилище также влияет на то сколько его можно получить из хранилища в единицу времени - чем меньше закаченный объём тем меньше скорость поднятия газа из хранилища. жаль что такими прописными истинами не владеют менеджеры Нафтогаза получающие зарплаты и премии исчисляемые миллионами гривен...

и причём здесь Россия, Америка или Европа? если главная проблема в Киеве - это некомпетентная власть...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 23:20

Re: У "Нафтогазі" пояснили, чому не перестрахувалися на...

  Тракторист написав:а вы заявку видели? какого числа её подавали? её как правило подают не менее чем за 1,5-2 месяца до планируемой даты поставки газа. если заявка таки была (в чём я очень сомневаюсь), то почему после получения подтверждения не было подписано допсоглашение в соответствии с условиями Договора поставки?...

в первую очередь проблема не в Газпроме, а в непрофессионализме менеджеров Нафтагаза...

Я верю официальным лицам(Витренко), а не прокремлемским экспертам(с даунбаским акцентом). Факт есть факт, Газпром обосрался и говорить о профессионализме не приходится.
tollyn
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 23:25

Re: У "Нафтогазі" пояснили, чому не перестрахувалися на...

  Тракторист написав:кроме того объём газа в хранилище также влияет на то сколько его можно получить из хранилища в единицу времени - чем меньше закаченный объём тем меньше скорость поднятия газа из хранилища. жаль что такими прописными истинами не владеют менеджеры Нафтогаза получающие зарплаты и премии исчисляемые миллионами гривен...

Не совсем так))) Если рассматривать вашу логику, то Украина имея на входе от рашкостану давление меньше заявленого не должна справлятся с прокачкой транзита, но она справляетс)) Потому как давление и объем не одно и тоже.
Проблемы с ПГХ есть, но не те о которых вы написали. Хоть и похожие.
tollyn
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 23:29

  tollyn написав:
  Тракторист написав:а вы заявку видели? какого числа её подавали? её как правило подают не менее чем за 1,5-2 месяца до планируемой даты поставки газа. если заявка таки была (в чём я очень сомневаюсь), то почему после получения подтверждения не было подписано допсоглашение в соответствии с условиями Договора поставки?...

в первую очередь проблема не в Газпроме, а в непрофессионализме менеджеров Нафтагаза...

Я верю официальным лицам(Витренко), а не прокремлемским экспертам(с даунбаским акцентом). Факт есть факт, Газпром обосрался и говорить о профессионализме не приходится.

если вы верите официальным лицам, то почему не верите президенту, который перед новым годом рассказывал, что украина слезла с газовой иглы и т.д. и т.п. - неужели опять соврал петя мальдивский?

не нравится вам Газпром - покупайте газ на европейском рынке, но в любом случае это стоит делать в плановом порядке в течении мая-сентября...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 23:38

  tollyn написав:Потому как давление и объем не одно и тоже.

правильно подмечено и если вы в курсе, то тариф за газ установлен за нормальные метры кубические, а бытовые газовые счётчики считают в физических метрах и опять наш Нафтогаз обкрадывает население Украины - продаёт газ по завышенным ценам и при этом ещё обманывая с объёмом...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 23:38

Re: У "Нафтогазі" пояснили, чому не перестрахувалися на...

  Тракторист написав:не нравится вам Газпром - покупайте газ на европейском рынке, но в любом случае это стоит делать в плановом порядке в течении мая-сентября...

А разве есть варианты?
Второй раз напрямую покупать уже не будут. А закачивают в ПГХ в период низких цен на спотовых рынках уже несколько лет. Другой вопрос о равномерности заполнения по участках ПГХ.
Востаннє редагувалось tollyn в Суб 03 бер, 2018 23:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 23:39

  tollyn написав:Проблемы с ПГХ есть, но не те о которых вы написали. Хоть и похожие.

просветите чего я не знаю о ПГХ?
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 23:41

  tollyn написав:
  Тракторист написав:не нравится вам Газпром - покупайте газ на европейском рынке, но в любом случае это стоит делать в плановом порядке в течении мая-сентября...

А разве есть варианты?
Второй раз напрямую покупать уже не будут. А закачивают в ПГХ в период низких цен на спотовых рынках уже несколько лет. Другой вопрос о равномерности заполнения по участках ПГХ.

варианты есть всегда и рано или поздно покупать напрямую придётся...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 23:43

Re: У "Нафтогазі" пояснили, чому не перестрахувалися на...

  Тракторист написав:просветите чего я не знаю о ПГХ?

Проблема в том, что газа достаточно, но разные участки ПГХ неравномерно заполнены. Одни участки ПГХ пустые другие полные, эта инфа открыта на сайте укртрансгаза. И на выходе поднимаем газа меньше чем могли-бы.
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