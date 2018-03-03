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У "Нафтогазі" пояснили,
чому не перестрахувалися на...

У "Нафтогазі" пояснили, чому не перестрахувалися на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 23:46

  tollyn написав:
  Тракторист написав:просветите чего я не знаю о ПГХ?

Проблема в том, что газа достаточно, но разные участки ПГХ неравномерно заполнены. Одни участки ПГХ пустые другие полные, эта инфа открыта на сайте укртрансгаза. И на выходе поднимаем газа меньше чем могли-бы.

как я и писал выше проблема в том что в ПХГ банально было закачено мало газа из-за непрофессионализма менеджеров Нафтогаза...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 23:52

Тракторист
Не путайте. Газа закачено с запасом. У нас на 1 марта газа больше 1 млрд кубов чем в прошлом году. Зачем закачивать лишнее если это мертвый груз и он не используется.

Я говорил о не использованых мощностях по поднятию газа, а не хранению.
tollyn
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 23:56

  tollyn написав:Украина имея на входе от рашкостану давление меньше заявленого

как сказал Коцаба давление было снижено из-за того что Путин поддержал акцию Порошенко "Прикрути"... :mrgreen:

«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 00:06

  tollyn написав:Тракторист
Не путайте. Газа закачено с запасом. У нас на 1 марта газа больше 1 млрд кубов чем в прошлом году. Зачем закачивать лишнее если это мертвый груз и он не используется.

Я говорил о не использованых мощностях по поднятию газа, а не хранению.

если бы было достаточно то не было бы сейчас его дефицита и не было бы необходимости в экстренных закупках...

что касается "мёртвого груза", то жадные платят больше - сэкономив в прошлом году 200-250 млн. долларов, мы сейчас будем покупать в экстренном порядке газ в 1,5-2 раза дороже по сравнению с тем что он стоил летом...

и не стоит "Мёртвым грузом" называть технологический газ, которого как минимум 5-6 млрд. м3 должно быть сверх плановых потребностей в ПГХ...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
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