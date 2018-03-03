У "Нафтогазі" пояснили, чому не перестрахувалися на...

Додано: Нед 04 бер, 2018 15:48

SilverD написав: можете долго спорить. пхг должны быть полными всегда! Украина что газ продавать не может то кто запретил? сейчас не покупать а продавать его должны на споте по дорогой цене. газ = деньги не продали в этом году продали в следующем и безопасность страны тоже не кто не отменял. а так вот прикрути и кто это говорит? это не власть и управленцы это нечто. я понял если бы сейчас сказали прикрути потому как мы продаем газ за дорого в ЕС и надо поднять доход в страну. а так пхг пустые и купляем мы за дорого можете долго спорить. пхг должны быть полными всегда! Украина что газ продавать не может то кто запретил? сейчас не покупать а продавать его должны на споте по дорогой цене. газ = деньги не продали в этом году продали в следующем и безопасность страны тоже не кто не отменял. а так вот прикрути и кто это говорит? это не власть и управленцы это нечто. я понял если бы сейчас сказали прикрути потому как мы продаем газ за дорого в ЕС и надо поднять доход в страну. а так пхг пустые и купляем мы за дорого

Есть вот такая версия от Аlexandra_Rogers.@ Главное, ещё когда слушал заседание так называемого правительства на этот счёт, где Кобелев говорил, что им не хватает примерно по 10 миллионов кубов в день, думал "А, ничего страшного, у них там в ПГХ примерно 10,6 миллиарда кубов, из них половина извлекаемые запасы, так что при таких темпах даже при дефиците хватит на несколько сотен дней".Но нет. Во-первых, дефицит оказался не 10, а порядка 20-25 миллионов кубов в сутки. А во-вторых, я не учёл одно обстоятельство...Каюсь, посыпаю голову пеплом. Сложно было учесть.Вы понимаете, что на всех сайтах, фиксирующих количество газа в ПГХ, показывает, что его там действительно больше, чем в прошлом году. И Насалик с Коболевым в два голоса убеждённо рассказывали, что "всё хорошо, газа в хранилищах много".Но есть одно большое "но" - ЧЕЙ это газ? Нигде не написано.И раз они так бодро рапортовали, что запасов много, я по умолчанию думал, что газ "Нафтогаза". Ага, щаз! Весь этот газ (и даже неизвлекаемые остатки) уже давно европейский. А у Украины своих запасов газа нет вообще.Только газ собственной добычи, но он сразу же полностью расходуется и его не хватает даже на текущие нужды. Собственные запасы Украины на околонулевой отметке.Почти четыре года это успешно скрывалось, но вот благодаря возникшему форс-мажору правда и всплыла. Поэтому Киев в спешном порядке, втридорога, начал покупать "польский" газ, находящийся на хранении в украинских ПГХ"