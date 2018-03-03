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У "Нафтогазі" пояснили, чому не перестрахувалися на...
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Додано: Нед 04 бер, 2018 12:38
Тракторист написав: tollyn написав:
Потому как давление и объем не одно и тоже.
правильно подмечено и если вы в курсе, то тариф за газ установлен за нормальные метры кубические, а бытовые газовые счётчики считают в физических метрах и опять наш Нафтогаз обкрадывает население Украины - продаёт газ по завышенным ценам и при этом ещё обманывая с объёмом...
Нормальные бытовые счётчики делают коррекцию для приведения рассчитанного объема к н.у
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Faceless
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Додано: Нед 04 бер, 2018 12:43
Faceless написав: Тракторист написав: tollyn написав:
Потому как давление и объем не одно и тоже.
правильно подмечено и если вы в курсе, то тариф за газ установлен за нормальные метры кубические, а бытовые газовые счётчики считают в физических метрах и опять наш Нафтогаз обкрадывает население Украины - продаёт газ по завышенным ценам и при этом ещё обманывая с объёмом...
Нормальные бытовые счётчики делают коррекцию для приведения рассчитанного объема к н.у
и как же они учитывают изменение атмосферного давления и давления газа? в лучшем случае в счётчиках предусмотрена корректировка по температуре, но и то не во всех моделях...
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Cler
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Додано: Нед 04 бер, 2018 15:18
denis_myagkov
а если такое не было подписано, то это означает, что распределение по кварталам будет происходить в соответствии с распределением в предшествующем году.
сколько мы купили у Газпрома в 2017 году? 0! Значит и в этом году распределение = 0.
з.ы. научитесь читать наконец.
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RomanTik
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Додано: Нед 04 бер, 2018 15:48
SilverD написав:
можете долго спорить. пхг должны быть полными всегда! Украина что газ продавать не может то кто запретил? сейчас не покупать а продавать его должны на споте по дорогой цене. газ = деньги не продали в этом году продали в следующем и безопасность страны тоже не кто не отменял. а так вот прикрути и кто это говорит? это не власть и управленцы это нечто. я понял если бы сейчас сказали прикрути потому как мы продаем газ за дорого в ЕС и надо поднять доход в страну. а так пхг пустые и купляем мы за дорого
Есть вот такая версия от Аlexandra_Rogers.@ Главное, ещё когда слушал заседание так называемого правительства на этот счёт, где Кобелев говорил, что им не хватает примерно по 10 миллионов кубов в день, думал "А, ничего страшного, у них там в ПГХ примерно 10,6 миллиарда кубов, из них половина извлекаемые запасы, так что при таких темпах даже при дефиците хватит на несколько сотен дней".
Но нет. Во-первых, дефицит оказался не 10, а порядка 20-25 миллионов кубов в сутки. А во-вторых, я не учёл одно обстоятельство...
Каюсь, посыпаю голову пеплом. Сложно было учесть.
Вы понимаете, что на всех сайтах, фиксирующих количество газа в ПГХ, показывает, что его там действительно больше, чем в прошлом году. И Насалик с Коболевым в два голоса убеждённо рассказывали, что "всё хорошо, газа в хранилищах много".
Но есть одно большое "но" - ЧЕЙ это газ? Нигде не написано.
И раз они так бодро рапортовали, что запасов много, я по умолчанию думал, что газ "Нафтогаза". Ага, щаз! Весь этот газ (и даже неизвлекаемые остатки) уже давно европейский. А у Украины своих запасов газа нет вообще.
Только газ собственной добычи, но он сразу же полностью расходуется и его не хватает даже на текущие нужды. Собственные запасы Украины на околонулевой отметке.
Почти четыре года это успешно скрывалось, но вот благодаря возникшему форс-мажору правда и всплыла. Поэтому Киев в спешном порядке, втридорога, начал покупать "польский" газ, находящийся на хранении в украинских ПГХ"
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ceba
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Додано: Нед 04 бер, 2018 15:50
что еще не всем стало понятно "мы не купили газ раньше чтобы с газпромом в суд пойти и содрать денег" мысли больного на бестолковку имбицыла. я кортошку в хранилище когда закладываю??? правильно в марте а потом в суд к супермаркету за то что я переплатил. сказочные де***
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SilverD
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Додано: Нед 04 бер, 2018 15:55
ceba тоже не знал что чужой газ в пхг. кто мешал купить газ летом денег валом тарифа космические прибыль говорят ваууу какая так нет нам должны обязаны. посмотрел новости соседей там вообще тихо и всем пофиг на этот газ у них он есть и не мерзнут да и цена меньше а с учетом доходов в разы меньше.
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SilverD
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Додано: Нед 04 бер, 2018 16:05
SilverD написав:ceba
тоже не знал что чужой газ в пхг. кто мешал купить газ летом денег валом тарифа космические прибыль говорят ваууу какая так нет нам должны обязаны. посмотрел новости соседей там вообще тихо и всем пофиг на этот газ у них он есть и не мерзнут да и цена меньше а с учетом доходов в разы меньше.
По видимому, посчитали чем тратить деньги на закупку газа, лучше получить деньги отдав емкости для его хранения добрым людям. Жену отдай дяде, а сам иди к тете.
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ceba
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Додано: Нед 04 бер, 2018 16:17
ceba написав:
Вы понимаете, что на всех сайтах, фиксирующих количество газа в ПГХ, показывает, что его там действительно больше, чем в прошлом году. И Насалик с Коболевым в два голоса убеждённо рассказывали, что "всё хорошо, газа в хранилищах много".
Но есть одно большое "но" - ЧЕЙ это газ? Нигде не написано.
И раз они так бодро рапортовали, что запасов много, я по умолчанию думал, что газ "Нафтогаза". Ага, щаз! Весь этот газ (и даже неизвлекаемые остатки) уже давно европейский. А у Украины своих запасов газа нет вообще.
Только газ собственной добычи, но он сразу же полностью расходуется и его не хватает даже на текущие нужды. Собственные запасы Украины на околонулевой отметке.
Почти четыре года это успешно скрывалось, но вот благодаря возникшему форс-мажору правда и всплыла. Поэтому Киев в спешном порядке, втридорога, начал покупать "польский" газ, находящийся на хранении в украинских ПГХ"
Таку дурню ще пошукати треба. Треба Шарію скинути.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: Нед 04 бер, 2018 17:18
Скупий плотить двічі. А працівники Нафтогазу отримали зарплату та премії за холоднечу у квартирах українців і свою "перестраховку" в повному розмірі?
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juriy_harchuk
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