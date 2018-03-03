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У "Нафтогазі" пояснили,
чому не перестрахувалися на...

У "Нафтогазі" пояснили, чому не перестрахувалися на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 17:42

  myshapiton написав:А самой сути никто не уловил:
“Разница между ценой по контракту с “Газпромом” и ценами, по которым мы сейчас закупаем газ в экстренном режиме, должна быть компенсирована “Газпромом”

Видимо после окончания отопительного сезона ожидается новый суд. Газпром захочет разорвать договор, а Нафтогаз выставить компенсацию ущерба за отказ в поставке. В принципе, Нафтогаз ничего не теряет: ему либо откажут в требованиях (получат ноль), либо Газпром попросят доплатить к уже существующей сумме.

А по транзиту контракт закончится раньше, чем будет решение арбитража.
Тогда продолжайте закупать газ в ЕС по 1000 долл. и выше. Газпром все оплатит.
ceba
 
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