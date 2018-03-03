У "Нафтогазі" пояснили, чому не перестрахувалися на...
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myshapiton написав:А самой сути никто не уловил: “Разница между ценой по контракту с “Газпромом” и ценами, по которым мы сейчас закупаем газ в экстренном режиме, должна быть компенсирована “Газпромом”
Видимо после окончания отопительного сезона ожидается новый суд. Газпром захочет разорвать договор, а Нафтогаз выставить компенсацию ущерба за отказ в поставке. В принципе, Нафтогаз ничего не теряет: ему либо откажут в требованиях (получат ноль), либо Газпром попросят доплатить к уже существующей сумме.
А по транзиту контракт закончится раньше, чем будет решение арбитража.
Тогда продолжайте закупать газ в ЕС по 1000 долл. и выше. Газпром все оплатит.