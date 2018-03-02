Голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв розповів, які регіони максимально зменшили споживання газу.
Дивися повний текст Голова Нафтогазу розповів, які регіони "прикрутили" найбільше.
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Додано: Суб 03 бер, 2018 16:30
Голова Нафтогазу розповів, які регіони "прикрутили"...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Голова Нафтогазу розповів, які регіони "прикрутили" найбільше.
Додано: Суб 03 бер, 2018 16:30
господа пора начинать акцию "открути" до тех пор пока эти "гениальные" менеджеры не уйдут в отставку...
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