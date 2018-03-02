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Голова Нафтогазу розповів, які
регіони "прикрутили"...

Голова Нафтогазу розповів, які регіони "прикрутили"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 16:30

Голова Нафтогазу розповів, які регіони "прикрутили"...

Пропонуємо до обговорення:
Голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв розповів, які регіони максимально зменшили споживання газу.

Дивися повний текст Голова Нафтогазу розповів, які регіони "прикрутили" найбільше.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 16:30

господа пора начинать акцию "открути" до тех пор пока эти "гениальные" менеджеры не уйдут в отставку...
Тракторист
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