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У Пенсійному фонді розповіли,
як заробітчанам отримати...

У Пенсійному фонді розповіли, як заробітчанам отримати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 17:38

У Пенсійному фонді розповіли, як заробітчанам отримати...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив голова правління Пенсійного фонду України Олексій Зарудний.

Дивися повний текст У Пенсійному фонді розповіли, як заробітчанам отримати пенсію в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 17:39

а смысл зачислять трудовой стаж в Украине? проработав 10 лет в Европе пенсию можно получать в 3 раза больше по сравнению с 30 годами на Украине...
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Тракторист
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 23:08

это вообще как? люди плятят в иностранный бюджет деньги, а с украинского бюджета будут получать пенсию? с какого перепуга?
cuprum
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 00:41

cuprum Понадеемся, шо они оформят пенсии в Польше раз там будет им засчитан стаж работы в Украине и будут грабить пенсионный фонд ляхов а тратить тут. :oops:
jabba
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