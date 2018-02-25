Про це повідомив голова правління Пенсійного фонду України Олексій Зарудний.
Дивися повний текст У Пенсійному фонді розповіли, як заробітчанам отримати пенсію в Україні.
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Додано: Суб 03 бер, 2018 17:38
У Пенсійному фонді розповіли, як заробітчанам отримати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Пенсійному фонді розповіли, як заробітчанам отримати пенсію в Україні.
Додано: Суб 03 бер, 2018 17:39
а смысл зачислять трудовой стаж в Украине? проработав 10 лет в Европе пенсию можно получать в 3 раза больше по сравнению с 30 годами на Украине...
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Додано: Суб 03 бер, 2018 23:08
это вообще как? люди плятят в иностранный бюджет деньги, а с украинского бюджета будут получать пенсию? с какого перепуга?
Додано: Нед 04 бер, 2018 00:41
cuprum Понадеемся, шо они оформят пенсии в Польше раз там будет им засчитан стаж работы в Украине и будут грабить пенсионный фонд ляхов а тратить тут.
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