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МОЗ анулював ліцензію столичного медзакладу через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 03 бер, 2018 18:14
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство охорони здоров'я України анулювало ліцензію на медичну практику комунального некомерційного підприємства "Консультативно-діагностичний центр" Деснянського району Києва через незадекларовані 3,5 тис. кв. м приміщень
Дивися повний текст МОЗ анулював ліцензію столичного медзакладу через незадекларовані території
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Додано: Суб 03 бер, 2018 18:14
Там этого мало. Сколько раз попадало это заведение в коррупционные скандалы. Как то совсем не слабо выглядит это государство не справляясь даже с такой мелочью пузатой
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Moimir
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Додано: Суб 03 бер, 2018 18:17
Прихватит кто-то для частной клиники?
Щось мені з ТАС "щастить"
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