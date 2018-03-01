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МОЗ анулював ліцензію
столичного медзакладу через...

МОЗ анулював ліцензію столичного медзакладу через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 18:14

МОЗ анулював ліцензію столичного медзакладу через...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство охорони здоров'я України анулювало ліцензію на медичну практику комунального некомерційного підприємства "Консультативно-діагностичний центр" Деснянського району Києва через незадекларовані 3,5 тис. кв. м приміщень

Дивися повний текст МОЗ анулював ліцензію столичного медзакладу через незадекларовані території.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 18:14

Там этого мало. Сколько раз попадало это заведение в коррупционные скандалы. Как то совсем не слабо выглядит это государство не справляясь даже с такой мелочью пузатой
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 18:17

Прихватит кто-то для частной клиники?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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