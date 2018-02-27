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Українців закликають
поекономити газ ще дві-три доби

Українців закликають поекономити газ ще дві-три доби
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 19:28

Українців закликають поекономити газ ще дві-три доби

Пропонуємо до обговорення:
Раніше президент України Петро Порошенко повідомив, що газова криза минула.

Дивися повний текст Українців закликають поекономити газ ще дві-три доби.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 19:28

Усiм миром шкури нафогазовi рятуймо!
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 19:44

  mister-svet написав:Усiм миром шкури нафогазовi рятуймо!

Если это дало бы возможность получить в платежке меньше 3000 за ЦО, то я согласен.
Но увы шпарят еще хуже, до батарей нельзя притронуться, все это блеф.
Сжигают и получат потом премии.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 19:45

Если
Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что газовый кризис миновал.

то зачем
Режим сокращенного потребления газа украинцам нужно соблюдать еще два-три дня.

:?:
Режим экономии надо соблюдать только если "газовый кризис" продолжается. Получается, что
Алексей Хабатюк, заместитель начальника Департамента энергоэффективности НАК «Нафтогаз» Украины.

вольно или невольно говорит о том, что Президент Украины обманывает народ Украины.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 19:46

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Востаннє редагувалось ruvex в Суб 03 бер, 2018 20:55, всього редагувалось 1 раз.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 19:49

  ruvex написав:
  mister-svet написав:Усiм миром шкури нафогазовi рятуймо!

Если это дало бы возможность получить в платежке меньше 3000 за ЦО, то я согласен.
Но увы шпарят еще хуже, до батарей нельзя притронуться, все это блеф.
Сжигают и получат потом премии.

А Ви з якого міста? У нас в Києві прикрутили дуже, хоча всю зиму палять менше, ніж раніше.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 20:17

BIGor
Франковск. В прошлом году в марте было неделю +10+12 топить не уменьшали абсолютно.
А в апреле можно было и раньше прекратить, держали до последнего дня.
Была последняя надежда, так не вчера ни сегодня не прикрутили, а наоборот в комнате было +20, стало +22. К стояку в комнате нельзя коснуться.
Не удивлюсь ни на йоту, что все просчитано для апрельского повышения для населения.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 21:58

Что-то какой-то не остаточный пращавай получается.
В Европу через жony!
summacut
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