Раніше президент України Петро Порошенко повідомив, що газова криза минула.
Дивися повний текст Українців закликають поекономити газ ще дві-три доби.
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Додано: Суб 03 бер, 2018 19:28
Українців закликають поекономити газ ще дві-три доби
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українців закликають поекономити газ ще дві-три доби.
Додано: Суб 03 бер, 2018 19:28
Усiм миром шкури нафогазовi рятуймо!
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
Додано: Суб 03 бер, 2018 19:44
Если это дало бы возможность получить в платежке меньше 3000 за ЦО, то я согласен.
Но увы шпарят еще хуже, до батарей нельзя притронуться, все это блеф.
Сжигают и получат потом премии.
Black Jack - White Business
Додано: Суб 03 бер, 2018 19:45
Если
то зачем
Режим экономии надо соблюдать только если "газовый кризис" продолжается. Получается, что
вольно или невольно говорит о том, что Президент Украины обманывает народ Украины.
Додано: Суб 03 бер, 2018 19:46
Востаннє редагувалось ruvex в Суб 03 бер, 2018 20:55, всього редагувалось 1 раз.
Black Jack - White Business
Додано: Суб 03 бер, 2018 19:49
А Ви з якого міста? У нас в Києві прикрутили дуже, хоча всю зиму палять менше, ніж раніше.
Додано: Суб 03 бер, 2018 20:17
BIGor
Франковск. В прошлом году в марте было неделю +10+12 топить не уменьшали абсолютно.
А в апреле можно было и раньше прекратить, держали до последнего дня.
Была последняя надежда, так не вчера ни сегодня не прикрутили, а наоборот в комнате было +20, стало +22. К стояку в комнате нельзя коснуться.
Не удивлюсь ни на йоту, что все просчитано для апрельского повышения для населения.
Black Jack - White Business
Додано: Суб 03 бер, 2018 21:58
Что-то какой-то не остаточный пращавай получается.
В Европу через жony!
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