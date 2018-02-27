Українців закликають поекономити газ ще дві-три доби
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ruvex написав:BIGor Франковск. В прошлом году в марте было неделю +10+12 топить не уменьшали абсолютно. А в апреле можно было и раньше прекратить, держали до последнего дня. Была последняя надежда, так не вчера ни сегодня не прикрутили, а наоборот в комнате было +20, стало +22. К стояку в комнате нельзя коснуться. Не удивлюсь ни на йоту, что все просчитано для апрельского повышения для населения.
А я вот не пойму, если жарко, то зачем открывать окна если можно прикрутить батарею?.. (если не правильно подключены батареи, то подключить их правильно)
Можете вообще их перекрыть, но на вашей платежке это почти никак не отразится. Получается что купили билет и идете пешком.
Ту на да... щас экономить - чтоб в время морозов хата остыла и потом чтоб спалить еще больше газа пока она нагревается? а ночью что делать - в фуфайке спать? Совсем оборзели или работайте как надо или... ну не знаю. Кто денег то сколько дерет не может быть жалости.
03.03.2018 Украинцев призывают поэкономить газ еще двое-трое суток ... «На сегодняшнее утро имеем резкое увеличение поставок газа из Евросоюза, — сказал президент. — В частности, из Польши, Словакии и Венгрии.