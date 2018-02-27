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Українців закликають
поекономити газ ще дві-три доби

Українців закликають поекономити газ ще дві-три доби
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 08:58

  stud_kapally3 написав:
  ruvex написав:BIGor
Франковск. В прошлом году в марте было неделю +10+12 топить не уменьшали абсолютно.
А в апреле можно было и раньше прекратить, держали до последнего дня.
Была последняя надежда, так не вчера ни сегодня не прикрутили, а наоборот в комнате было +20, стало +22. К стояку в комнате нельзя коснуться.
Не удивлюсь ни на йоту, что все просчитано для апрельского повышения для населения.



А я вот не пойму, если жарко, то зачем открывать окна если можно прикрутить батарею?.. (если не правильно подключены батареи, то подключить их правильно)

Можете вообще их перекрыть, но на вашей платежке это почти никак не отразится. Получается что купили билет и идете пешком.
p_a_l
 
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  p_a_l написав:[Троещина, кака была така и осталась.

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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 14:28

Re: Українців закликають поекономити газ ще дві-три доби

Ту на да... щас экономить - чтоб в время морозов хата остыла и потом чтоб спалить еще больше газа пока она нагревается? а ночью что делать - в фуфайке спать?
Совсем оборзели или работайте как надо или... ну не знаю. Кто денег то сколько дерет не может быть жалости.
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 15:15

И опять двадцать пять.
01.03.2018
Украина снизила заявку на импорт газа со стороны Словакии с 1 марта в 5 раз

https://news.finance.ua/ru/news/-/42172 ... ta-v-5-raz

03.03.2018
Украинцев призывают поэкономить газ еще двое-трое суток
...
«На сегодняшнее утро имеем резкое увеличение поставок газа из Евросоюза, — сказал президент. — В частности, из Польши, Словакии и Венгрии.

https://news.finance.ua/ru/news/-/42195 ... troe-sutok

Правая рука не знает, что делает левая?
yanyura
 
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