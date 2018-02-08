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Squeeze-out

Squeeze-out
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 20:17

Squeeze-out

предлагаю новую тему на форуме. новостей скоро будет много...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 23:11

Re: Squeeze-out

Публічна безвідклична вимога ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК"
Дата здійснення дії: 08.02.2018
Дата публікації 09.02.2018 16:16:58

1.4. Дата подання повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства" 21 грудня 2017 року
2. Ціна придбання акцій та порядок визначення такої ціни
2.1. Ціна придбання акцій Ціна придбання акцій була затверджена рішенням Спостережної ради АТ «УкрСиббанк» від 24.01.2018 р. (Протокол № 1) та складає 0,02 (нуль гривень дві копійки) грн. за одну просту іменну акцію.
Ринкова вартість однієї простої іменної акції АТ «УкрСиббанк», визначена відповідно до вказаної незалежної оцінки, становить 0,0109 грн. (нуль гривень одна ціла дев’ять сотих копійки
номинал 0,05 грн
St/2
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 23:14

безотзывное требование по DNEN
http://dniproenergo.ua/index.php?option ... Itemid=185
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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1

 
Повідомлень: 12346
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1654 раз.
Подякували: 3262 раз.
 
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5
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