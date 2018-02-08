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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 03 бер, 2018 20:17
Squeeze-out
предлагаю новую тему на форуме. новостей скоро будет много...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: Суб 03 бер, 2018 23:11
Re: Squeeze-out
Публічна безвідклична вимога ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК"
Дата здійснення дії: 08.02.2018
Дата публікації 09.02.2018 16:16:58
1.4. Дата подання повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства" 21 грудня 2017 року
2. Ціна придбання акцій та порядок визначення такої ціни
2.1. Ціна придбання акцій Ціна придбання акцій була затверджена рішенням Спостережної ради АТ «УкрСиббанк» від 24.01.2018 р. (Протокол № 1) та складає 0,02 (нуль гривень дві копійки) грн. за одну просту іменну акцію.
Ринкова вартість однієї простої іменної акції АТ «УкрСиббанк», визначена відповідно до вказаної незалежної оцінки, становить 0,0109 грн. (нуль гривень одна ціла дев’ять сотих копійки
номинал 0,05 грн
Додано: Суб 03 бер, 2018 23:14
безотзывное требование по DNEN
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
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