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Squeeze-out

Squeeze-out
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 11:30

Re: Squeeze-out

Squeeze-out: копії публічних безвідкличних вимог
http://csd.ua/index.php?option=com_easy ... 42&lang=ua
jackfm2
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 11:51

  Yuri_T написав:Vladimir1977
по AZST будет оценка. ориентир цены - оценка 2017г., которую делали под бай-бэк.

имхо, вам имеет смысл почитать. а потом вопросы задавать.
вот это - базовая норма (читать начиная со ст.65-2) http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/514-17/print


Юрий, а где эту оценку посмотреть можно?
Мечтательный бычок
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 12:05

Мечтательный бычок
я её не видел.
коллега ChuLock в курсе
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 16:47

  Vladimir1977 написав:Вопрос по AZST и вопрос к оценке

0.3018
paolot
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 21:10

  paolot написав:
  Vladimir1977 написав:Вопрос по AZST и вопрос к оценке

0.3018

Это кто это так оценил ?!
reestr
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 10:51

  reestr написав:Это кто это так оценил ?!

знающие говорят, что это была оценка под недавний бай-бэк
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 10:53

итак, краткое резюме по DNEN.
1. ПУМБ не налоговый агент.
2. выдача денег со счета эскроу - без комиссии ПУМБа.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 11:18

  Yuri_T написав:
  reestr написав:Это кто это так оценил ?!

знающие говорят, что это была оценка под недавний бай-бэк


такая оценка была в 2016, в 2017 0,32. Но то была по сути добровольная продажа, а сейчас обязательная!!! Думаю, цена будет около 1 грн
reestr
 
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