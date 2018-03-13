Squeeze-out

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 06 бер, 2018 11:30
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jackfm2
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Додано: Вів 06 бер, 2018 11:51
Yuri_T написав:Vladimir1977
по AZST будет оценка. ориентир цены - оценка 2017г., которую делали под бай-бэк.
имхо, вам имеет смысл почитать. а потом вопросы задавать.
вот это - базовая норма (читать начиная со ст.65-2) http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/514-17/print
Юрий, а где эту оценку посмотреть можно?
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Мечтательный бычок
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Додано: Вів 06 бер, 2018 12:05
Мечтательный бычок
я её не видел.
коллега ChuLock в курсе
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
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Yuri_T
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Додано: Вів 06 бер, 2018 16:47
Vladimir1977 написав:
Вопрос по AZST и вопрос к оценке
0.3018
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paolot
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Додано: Вів 06 бер, 2018 21:10
paolot написав: Vladimir1977 написав:
Вопрос по AZST и вопрос к оценке
0.3018
Это кто это так оценил ?!
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reestr
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Додано: Вів 13 бер, 2018 10:51
reestr написав:
Это кто это так оценил ?!
знающие говорят, что это была оценка под недавний бай-бэк
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
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Yuri_T
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Додано: Вів 13 бер, 2018 10:53
итак, краткое резюме по DNEN.
1. ПУМБ не налоговый агент.
2. выдача денег со счета эскроу - без комиссии ПУМБа.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
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Yuri_T
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Додано: Вів 13 бер, 2018 11:18
Yuri_T написав: reestr написав:
Это кто это так оценил ?!
знающие говорят, что это была оценка под недавний бай-бэк
такая оценка была в 2016, в 2017 0,32. Но то была по сути добровольная продажа, а сейчас обязательная!!! Думаю, цена будет около 1 грн
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reestr
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Додано: Вів 13 бер, 2018 15:25
reestr написав: Yuri_T написав: reestr написав:
Это кто это так оценил ?!
знающие говорят, что это была оценка под недавний бай-бэк
такая оценка была в 2016, в 2017 0,32. Но то была по сути добровольная продажа, а сейчас обязательная!!! Думаю, цена будет около 1 грн
Вот, кто оказывается покупает их!
А я думаю, кому они нужны по этим ценам.
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alex
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Додано: Вів 13 бер, 2018 18:32
Yuri_T написав:
итак, краткое резюме по DNEN.
1. ПУМБ не налоговый агент.
2. выдача денег со счета эскроу - без комиссии ПУМБа.
И что это значит? Отдельно нужно будет платить налог?
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aleks_vodas
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