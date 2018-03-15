Squeeze-out

Додано: Вів 13 бер, 2018 20:30

aleks_vodas

до налогов далеко.

сначала посчитаете инвест.прибыль в связи со сквизом, а потом по обычной схеме.

если выйдете на итоговый плюс за 2018г. - заплатите в июле 2019.



именно на этот счет было тут столько дискуссий.

теперь деньги могут спокойно работать 16 месяцев.

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