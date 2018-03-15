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Squeeze-out
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 13 бер, 2018 20:30
aleks_vodas
до налогов далеко.
сначала посчитаете инвест.прибыль в связи со сквизом, а потом по обычной схеме.
если выйдете на итоговый плюс за 2018г. - заплатите в июле 2019.
именно на этот счет было тут столько дискуссий.
теперь деньги могут спокойно работать 16 месяцев.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
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Yuri_T
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Додано: Вів 13 бер, 2018 23:28
Акционер ВиЭс Банка – Bailican Limited (Кипр) объявил о принудительном выкупе у миноритарных собственников акций финучреждения.
В банке сообщили, что компании Bailican Limited, подконтрольной группе ТАС Сергея Тигипко, принадлежит 839 млн 353,208 тыс. акций, или 99,9230% ценных бумаг.
Цена выкупа установлена на уровне 1,16 грн за акцию и была рассчитана как двойная цена акций банка, определенная субъектом оценочной деятельности.
Интересный подход - дать 200% от оценочной)))
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sansey
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Додано: Сер 14 бер, 2018 15:42
Звонил на СевГОК.
Цена по сквизу ожидается на следующей неделе.
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Dimar
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 16:47
Сегодня засветилось требование по сквизу
ИнГОК
2,56 грн./акция
По размерам и к-ву акций ИнГОК сопоставим с СевГОКом...
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sansey
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