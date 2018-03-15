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Squeeze-out

Squeeze-out
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 20:30

aleks_vodas
до налогов далеко.
сначала посчитаете инвест.прибыль в связи со сквизом, а потом по обычной схеме.
если выйдете на итоговый плюс за 2018г. - заплатите в июле 2019.

именно на этот счет было тут столько дискуссий.
теперь деньги могут спокойно работать 16 месяцев.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 23:28

Тигипко сквизит....

Акционер ВиЭс Банка – Bailican Limited (Кипр) объявил о принудительном выкупе у миноритарных собственников акций финучреждения.


В банке сообщили, что компании Bailican Limited, подконтрольной группе ТАС Сергея Тигипко, принадлежит 839 млн 353,208 тыс. акций, или 99,9230% ценных бумаг.

Цена выкупа установлена на уровне 1,16 грн за акцию и была рассчитана как двойная цена акций банка, определенная субъектом оценочной деятельности.


Интересный подход - дать 200% от оценочной)))
sansey
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 15:42

SGOK

Звонил на СевГОК.
Цена по сквизу ожидается на следующей неделе.
Dimar
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 16:47

Сегодня засветилось требование по сквизу
ИнГОК
2,56 грн./акция

По размерам и к-ву акций ИнГОК сопоставим с СевГОКом...
sansey
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 17:59

  sansey написав:Сегодня засветилось требование по сквизу
ИнГОК
2,56 грн./акция

По размерам и к-ву акций ИнГОК сопоставим с СевГОКом...


https://ingok.metinvestholding.com/uplo ... 3.2018.pdf
reestr
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 18:06

ЦГОК
3,89 грн./акция
sansey
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 18:08

СевГОК
4,45 грн./акция
sansey
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 18:32

Re: Squeeze-out

sgok 4,45
https://stockmarket.gov.ua/db/news/201
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