Squeeze-out

в еще относительно спокойном 2013г., при курсе 8,05, при наличии биржевого оборота бумаги, сквиз проводили по цене 8,626 да, там были вопросы по накрутке цены. но, в целом, реформаторы в лице Тарабакина и остальных сволочей, по заказу некоего рыжего товарища, технично грабанули кучу народа. не икается там Димону? кто знает лично, передавайте привет. когда сам увижу в начале апреля - тоже передам.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
в еще относительно спокойном 2013г., при курсе 8,05, при наличии биржевого оборота бумаги, сквиз проводили по цене 8,626 да, там были вопросы по накрутке цены. но, в целом, реформаторы в лице Тарабакина и остальных сволочей, по заказу некоего рыжего товарища, технично грабанули кучу народа. не икается там Димону? кто знает лично, передавайте привет. когда сам увижу в начале апреля - тоже передам.
Наивных инвесторов/буратин/лохов - нужное подчеркнуть Думаешь кредитный рейтинг В- на пустом месте? Есть экономические риски, есть курсовые, есть инфраструктурные. А есть нормативные, когда закон изменят так, что отжать можно по любой цене в рамках закона. Но кто об этом думает. Увидели у укр акции Р/Е=0,5, а у фейсбука 50. Ну все мы самые умные, а инвестора на 10 трлн дол просто не шарят как акции выбирать.
Востаннє редагувалось St/2 в П'ят 16 бер, 2018 19:14, всього редагувалось 1 раз.