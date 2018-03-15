Squeeze-out

я не в обиде, Виталик. знал на что шел.
за державу обидно.
что нет на рыжего управы.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 19:12
я не в обиде, Виталик. знал на что шел.
за державу обидно.
что нет на рыжего управы.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: П'ят 16 бер, 2018 19:16
Рейтинг В- в штатах, это уровень гаражного кооператива с нелегальными латиносами в штате. Мы просто соответствуем своему рейтингу
Додано: П'ят 16 бер, 2018 19:21
St/2
любопытно, будет ли оно сквизить активы на не подконтрольной территории?
хыртыры всякие с енакиевками...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: П'ят 16 бер, 2018 19:25
Yuri_T
Почему нет? Лугондонская нормативка никчемна, рашкинской там не будет, значит будет украинская.
уйло на миротворцев согласен, новых зеков навезут и загудит Донбасс
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