Squeeze-out

я не в обиде, Виталик. знал на что шел.
за державу обидно.
что нет на рыжего управы.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 19:12
я не в обиде, Виталик. знал на что шел.
за державу обидно.
что нет на рыжего управы.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: П'ят 16 бер, 2018 19:16
Рейтинг В- в штатах, это уровень гаражного кооператива с нелегальными латиносами в штате. Мы просто соответствуем своему рейтингу
Додано: П'ят 16 бер, 2018 19:21
St/2
любопытно, будет ли оно сквизить активы на не подконтрольной территории?
хыртыры всякие с енакиевками...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: П'ят 16 бер, 2018 19:25
Yuri_T
Почему нет? Лугондонская нормативка никчемна, рашкинской там не будет, значит будет украинская.
уйло на миротворцев согласен, новых зеков навезут и загудит Донбасс
Додано: Суб 17 бер, 2018 11:47
Хто може пояснити по сквізам:
Є в мене трохи акцій Днен,Севгок,Центргок,Заен який мій механізм дій?
Наперед вдячний за допомогу.
Додано: Нед 18 бер, 2018 09:16
kovga
Вам придет письмо, в какой банк обратится и забрать деньги. Депозитарий спишет акции автоматически.
Додано: Пон 19 бер, 2018 00:56
kovga
по DNEN можете уже идти в ПУМБ, находить себя в списках и получать деньги.
по CGOK и SGOK нужно подождать недели три. потом будет понятно с какого срока начнутся выплаты.
по ZAEN не слежу.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
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