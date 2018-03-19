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Squeeze-out

Squeeze-out
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 19:12

  St/2 написав:Наивных инвесторов/буратин/лохов - нужное подчеркнуть :wink:
Думаешь кредитный рейтинг В- на пустом месте?

я не в обиде, Виталик. знал на что шел.
за державу обидно.
что нет на рыжего управы.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 19:16

  Yuri_T написав:
  St/2 написав:Наивных инвесторов/буратин/лохов - нужное подчеркнуть :wink:
Думаешь кредитный рейтинг В- на пустом месте?

я не в обиде, Виталик. знал на что шел.
за державу обидно.
что нет на рыжего управы.


Рейтинг В- в штатах, это уровень гаражного кооператива с нелегальными латиносами в штате. Мы просто соответствуем своему рейтингу
St/2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 19:21

St/2
любопытно, будет ли оно сквизить активы на не подконтрольной территории?
хыртыры всякие с енакиевками...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 19:25

Yuri_T
Почему нет? Лугондонская нормативка никчемна, рашкинской там не будет, значит будет украинская.
уйло на миротворцев согласен, новых зеков навезут и загудит Донбасс
St/2
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 11:47

Хто може пояснити по сквізам:
Є в мене трохи акцій Днен,Севгок,Центргок,Заен який мій механізм дій?
Наперед вдячний за допомогу.
kovga
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 09:16

kovga
Вам придет письмо, в какой банк обратится и забрать деньги. Депозитарий спишет акции автоматически.
St/2
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 00:56

kovga
по DNEN можете уже идти в ПУМБ, находить себя в списках и получать деньги.
по CGOK и SGOK нужно подождать недели три. потом будет понятно с какого срока начнутся выплаты.
по ZAEN не слежу.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 08:39

  Yuri_T написав:kovga
по DNEN можете уже идти в ПУМБ, находить себя в списках и получать деньги.
по CGOK и SGOK нужно подождать недели три. потом будет понятно с какого срока начнутся выплаты.
по ZAEN не слежу.


Почему законодательно не установили , что это должен быть исключительно госбанк ? Многие могут не забирать деньги до окончания долгих судебных разбирательств. А если ПУМБ схлопнется, эскроу-счета чем - то защищены ?
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V$Epropalo
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 10:35

  kovga написав:Хто може пояснити по сквізам:
Є в мене трохи акцій Днен,Севгок,Центргок,Заен який мій механізм дій?
Наперед вдячний за допомогу.


Zaen, Dnen у Вас вже не має. ( Гроші можна отримати у будь-якому відділенні ПУМБ. Процедура зайняла біля 1.5 години.
alex
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 16:11

AZST squeeze ACHTUNG

4 Ціна придбання акцій та порядок її визначення
0,564 гривень (нуль гривень 56,4 копійок)
за одну просту іменну акцію ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ"


Спасибо нашим регуляторам...
sansey
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  #<1 ... 3456>
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