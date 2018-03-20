|
|
|
Squeeze-out
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 20 бер, 2018 16:29
4 Ціна придбання акцій та порядок її визначення
0,564 гривень (нуль гривень 56,4 копійок)
за одну просту іменну акцію ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ"
Ціна придбання акцій затверджена Наглядовою радою ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ":
- ринкова вартість акцій визначена суб’єктом оціночної діяльності відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність станом на 02.03.2018 р.
-
paolot
-
-
- Повідомлень: 3
- З нами з: 14.02.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 бер, 2018 16:35
sansey
даже интересно, кто из проф.участников первым начнёт трепать рыжего за загривок.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
-
Yuri_T
-
1
-
- Повідомлень: 12416
- З нами з: 09.10.08
- Подякував: 1660 раз.
- Подякували: 3310 раз.
-
- Профіль
-
5
2
Додано: Вів 20 бер, 2018 16:39
а что можно сделать?
-
Vladimir1977
-
-
- Повідомлень: 80
- З нами з: 07.10.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 бер, 2018 16:44
reestr написав: Yuri_T написав: reestr написав:
Это кто это так оценил ?!
знающие говорят, что это была оценка под недавний бай-бэк
такая оценка была в 2016, в 2017 0,32. Но то была по сути добровольная продажа, а сейчас обязательная!!! Думаю, цена будет около 1 грн
вышло почти по-середине
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
-
Yuri_T
-
1
-
- Повідомлень: 12416
- З нами з: 09.10.08
- Подякував: 1660 раз.
- Подякували: 3310 раз.
-
- Профіль
-
5
2
Додано: Вів 20 бер, 2018 16:45
уныло-негативно-депрессивная ветка получилась
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
-
Yuri_T
-
1
-
- Повідомлень: 12416
- З нами з: 09.10.08
- Подякував: 1660 раз.
- Подякували: 3310 раз.
-
- Профіль
-
5
2
Додано: Вів 20 бер, 2018 16:54
4.Ціна придбання акцій та порядок її визначення 0,08 гривень (нуль гривень 8 копійок) за одну просту іменну акцію ПРАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА"
А-ха-ха
Ну это уже вообще перебор....
-
sansey
-
-
- Повідомлень: 1241
- З нами з: 24.12.11
- Подякував: 1083 раз.
- Подякували: 598 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 бер, 2018 17:03
sansey написав:
4.Ціна придбання акцій та порядок її визначення 0,08 гривень (нуль гривень 8 копійок) за одну просту іменну акцію ПРАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА"
А-ха-ха
Ну это уже вообще перебор....
идея портфель:
Взять у Ахметова по этим ценам и продать на УБе.
Профит!
-
sansey
-
-
- Повідомлень: 1241
- З нами з: 24.12.11
- Подякував: 1083 раз.
- Подякували: 598 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 бер, 2018 17:58
Vladimir1977 написав:
а что можно сделать?
Обжаловать в суде и предъявлять понесенные убытки. Можно это сделать коллективно. Есть желающие , обсуждаем , находим юриста - ходока в суд , подаем в суд после принудительного списания со счета. Если есть кто с юридическим образованием , давайте предварительно обсудим виденье по применению закона к вимоге на викуп . У меня есть свое мнение также по закону и его применению.
AA+
-
V$Epropalo
-
-
- Повідомлень: 1049
- З нами з: 10.09.10
- Подякував: 89 раз.
- Подякували: 69 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 бер, 2018 18:05
Жизненно))
Расслабилдись, раньше вдоль посадки прикопали бы, без права апелляции.
А по хорошему, IPO не было, вот "не рыночно" акции и отбирают
-
St/2
-
-
- Повідомлень: 10213
- З нами з: 02.09.08
- Подякував: 652 раз.
- Подякували: 1440 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
реклама
|