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Squeeze-out

Squeeze-out
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 16:29

4 Ціна придбання акцій та порядок її визначення
0,564 гривень (нуль гривень 56,4 копійок)
за одну просту іменну акцію ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ"

Ціна придбання акцій затверджена Наглядовою радою ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ":
- ринкова вартість акцій визначена суб’єктом оціночної діяльності відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність станом на 02.03.2018 р.
paolot
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 16:35

sansey
даже интересно, кто из проф.участников первым начнёт трепать рыжего за загривок.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 16:39

Re: Squeeze-out

а что можно сделать?
Vladimir1977
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 16:44

  reestr написав:
  Yuri_T написав:
  reestr написав:Это кто это так оценил ?!

знающие говорят, что это была оценка под недавний бай-бэк


такая оценка была в 2016, в 2017 0,32. Но то была по сути добровольная продажа, а сейчас обязательная!!! Думаю, цена будет около 1 грн

вышло почти по-середине
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 16:45

уныло-негативно-депрессивная ветка получилась :D :D
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 16:54

MMKI

4.Ціна придбання акцій та порядок її визначення 0,08 гривень (нуль гривень 8 копійок) за одну просту іменну акцію ПРАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА"


А-ха-ха
Ну это уже вообще перебор....
sansey
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 17:03

  sansey написав:
4.Ціна придбання акцій та порядок її визначення 0,08 гривень (нуль гривень 8 копійок) за одну просту іменну акцію ПРАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА"


А-ха-ха
Ну это уже вообще перебор....


идея портфель:

Взять у Ахметова по этим ценам и продать на УБе.
Профит! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
sansey
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 17:58

  Vladimir1977 написав:а что можно сделать?



Обжаловать в суде и предъявлять понесенные убытки. Можно это сделать коллективно. Есть желающие , обсуждаем , находим юриста - ходока в суд , подаем в суд после принудительного списания со счета. Если есть кто с юридическим образованием , давайте предварительно обсудим виденье по применению закона к вимоге на викуп . У меня есть свое мнение также по закону и его применению.
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 18:05

  Yuri_T написав:уныло-негативно-депрессивная ветка получилась :D :D

Жизненно))
Расслабилдись, раньше вдоль посадки прикопали бы, без права апелляции.

А по хорошему, IPO не было, вот "не рыночно" акции и отбирают
St/2
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  #<1 ... 3456
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