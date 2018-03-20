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індекси, емітенти та інше / Фондовий ринок / Squeeze-out Squeeze-out + Додати

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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 4567 Додано: Вів 20 бер, 2018 18:31 Re: Squeeze-out запорожкокс 4,94 reestr Повідомлень: 901 З нами з: 10.08.10 Подякував: 21 раз. Подякували: 298 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 бер, 2018 18:52 St/2 написав: V$Epropalo

Во первых, коллективных исков в укр судебной системе не предусмотрено.

Во вторых, процедуру сквиза, то есть отъема акций избежать не удастся.

Единственная перспектива, это обжаловать результаты оценки. Перспективы - слегка выше прилета рептилоидов в этом году.



Самое интересное, это посмотреть на реакцию "проф" участников, если цены проглотят. Могут быть сюрпризы с выкупом Аваля или Мотора Во первых, коллективных исков в укр судебной системе не предусмотрено.Во вторых, процедуру сквиза, то есть отъема акций избежать не удастся.Единственная перспектива, это обжаловать результаты оценки. Перспективы - слегка выше прилета рептилоидов в этом году.Самое интересное, это посмотреть на реакцию "проф" участников, если цены проглотят. Могут быть сюрпризы с выкупом Аваля или Мотора







Во -первых коллективный иск есть .

Во-вторых процедуре сквиза нужно соответствовать, потому каждый случай индивидуален и избежать в некоторых случаях возможно.

В - третьих если заявник вимоги действительно соответствует лицу имеющему на это право , вот только тогда обжалуется цена викупа и вариантов кого находить в ответчиках как минимум два . В российской судебной практике например ответчиком по нанесению ущерба миноритарию выступает именно заявник вимоги , а не оценщик . Решение Верховного суда.

Сколько юристов столько и мнений .



Я в любом случае буду обжаловать и считаю, что оснований масса. Вот и хотелось пообщаться с людьми которые понимают что такое юриспруденция , а не логика . Сам 10 лет работал в юр компаниях из топ - 5 Украины.



П.с. и мнение по юридическим вопросам от проф участников , которые экономисты для меня не авторитет . Так как Драгоны бегали к Василь кисиль и партнеры , Аструм к другим и так далее. Интересует мнение юристов , а не тех людей кто далек от этого... Серьезная юр компания за копейки не работает , потому во многих случаях проф участникам легче забыть - прожевать и пойти дальше своей дорогой . Во -первых коллективный иск есть .Во-вторых процедуре сквиза нужно соответствовать, потому каждый случай индивидуален и избежать в некоторых случаях возможно.В - третьих если заявник вимоги действительно соответствует лицу имеющему на это право , вот только тогда обжалуется цена викупа и вариантов кого находить в ответчиках как минимум два . В российской судебной практике например ответчиком по нанесению ущерба миноритарию выступает именно заявник вимоги , а не оценщик . Решение Верховного суда.Сколько юристов столько и мнений .Я в любом случае буду обжаловать и считаю, что оснований масса. Вот и хотелось пообщаться с людьми которые понимают что такое юриспруденция , а не логика . Сам 10 лет работал в юр компаниях из топ - 5 Украины.П.с. и мнение по юридическим вопросам от проф участников , которые экономисты для меня не авторитет . Так как Драгоны бегали к Василь кисиль и партнеры , Аструм к другим и так далее. Интересует мнение юристов , а не тех людей кто далек от этого... Серьезная юр компания за копейки не работает , потому во многих случаях проф участникам легче забыть - прожевать и пойти дальше своей дорогой . AA+ V$Epropalo Повідомлень: 1050 З нами з: 10.09.10 Подякував: 89 раз. Подякували: 69 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 бер, 2018 19:26 Re: Squeeze-out Я так думаю если будет попередження от регулятора то есть призрачный шанс а вот если не будет Vladimir1977 Повідомлень: 81 З нами з: 07.10.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4567 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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