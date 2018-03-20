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Squeeze-out

Squeeze-out
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 18:31

Re: Squeeze-out

запорожкокс 4,94
reestr
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 18:52

  St/2 написав:V$Epropalo
Во первых, коллективных исков в укр судебной системе не предусмотрено.
Во вторых, процедуру сквиза, то есть отъема акций избежать не удастся.
Единственная перспектива, это обжаловать результаты оценки. Перспективы - слегка выше прилета рептилоидов в этом году.

Самое интересное, это посмотреть на реакцию "проф" участников, если цены проглотят. Могут быть сюрпризы с выкупом Аваля или Мотора




Во -первых коллективный иск есть .
Во-вторых процедуре сквиза нужно соответствовать, потому каждый случай индивидуален и избежать в некоторых случаях возможно.
В - третьих если заявник вимоги действительно соответствует лицу имеющему на это право , вот только тогда обжалуется цена викупа и вариантов кого находить в ответчиках как минимум два . В российской судебной практике например ответчиком по нанесению ущерба миноритарию выступает именно заявник вимоги , а не оценщик . Решение Верховного суда.
Сколько юристов столько и мнений .

Я в любом случае буду обжаловать и считаю, что оснований масса. Вот и хотелось пообщаться с людьми которые понимают что такое юриспруденция , а не логика . Сам 10 лет работал в юр компаниях из топ - 5 Украины.

П.с. и мнение по юридическим вопросам от проф участников , которые экономисты для меня не авторитет . Так как Драгоны бегали к Василь кисиль и партнеры , Аструм к другим и так далее. Интересует мнение юристов , а не тех людей кто далек от этого... Серьезная юр компания за копейки не работает , потому во многих случаях проф участникам легче забыть - прожевать и пойти дальше своей дорогой .
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V$Epropalo
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 19:26

Re: Squeeze-out

Я так думаю если будет попередження от регулятора то есть призрачный шанс а вот если не будет
Vladimir1977
 
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