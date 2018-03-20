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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 20 бер, 2018 18:31
Re: Squeeze-out
запорожкокс 4,94
Додано: Вів 20 бер, 2018 18:52
Во -первых коллективный иск есть .
Во-вторых процедуре сквиза нужно соответствовать, потому каждый случай индивидуален и избежать в некоторых случаях возможно.
В - третьих если заявник вимоги действительно соответствует лицу имеющему на это право , вот только тогда обжалуется цена викупа и вариантов кого находить в ответчиках как минимум два . В российской судебной практике например ответчиком по нанесению ущерба миноритарию выступает именно заявник вимоги , а не оценщик . Решение Верховного суда.
Сколько юристов столько и мнений .
Я в любом случае буду обжаловать и считаю, что оснований масса. Вот и хотелось пообщаться с людьми которые понимают что такое юриспруденция , а не логика . Сам 10 лет работал в юр компаниях из топ - 5 Украины.
П.с. и мнение по юридическим вопросам от проф участников , которые экономисты для меня не авторитет . Так как Драгоны бегали к Василь кисиль и партнеры , Аструм к другим и так далее. Интересует мнение юристов , а не тех людей кто далек от этого... Серьезная юр компания за копейки не работает , потому во многих случаях проф участникам легче забыть - прожевать и пойти дальше своей дорогой .
AA+
Додано: Вів 20 бер, 2018 19:26
Re: Squeeze-out
Я так думаю если будет попередження от регулятора то есть призрачный шанс а вот если не будет
Додано: Вів 20 бер, 2018 20:46
Vladimir1977 Особенно если сам регулятор выдаст бумагу, что акционеры действуют совместно.
V$Epropalo
По процедуре, если я не ошибаюсь, разрешение на сквиз выдает Комиссия. Потому в первую очередь оспаривать нужно это решение. Иначе все сводится к вопросу цены.
П.Ы. Для крупных юр фирм клиент = корова, которую нужно доить. Им важен не результат, а процесс и чем дольше он будет продолжатся, тем лучше.
Потому позиция профиков показательна, если у них не будет потенции судится, то мелким физикам там ловить нечего.
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