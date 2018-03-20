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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 20 бер, 2018 18:31
Re: Squeeze-out
запорожкокс 4,94
Додано: Вів 20 бер, 2018 18:52
Во -первых коллективный иск есть .
Во-вторых процедуре сквиза нужно соответствовать, потому каждый случай индивидуален и избежать в некоторых случаях возможно.
В - третьих если заявник вимоги действительно соответствует лицу имеющему на это право , вот только тогда обжалуется цена викупа и вариантов кого находить в ответчиках как минимум два . В российской судебной практике например ответчиком по нанесению ущерба миноритарию выступает именно заявник вимоги , а не оценщик . Решение Верховного суда.
Сколько юристов столько и мнений .
Я в любом случае буду обжаловать и считаю, что оснований масса. Вот и хотелось пообщаться с людьми которые понимают что такое юриспруденция , а не логика . Сам 10 лет работал в юр компаниях из топ - 5 Украины.
П.с. и мнение по юридическим вопросам от проф участников , которые экономисты для меня не авторитет . Так как Драгоны бегали к Василь кисиль и партнеры , Аструм к другим и так далее. Интересует мнение юристов , а не тех людей кто далек от этого... Серьезная юр компания за копейки не работает , потому во многих случаях проф участникам легче забыть - прожевать и пойти дальше своей дорогой .
AA+
Додано: Вів 20 бер, 2018 19:26
Re: Squeeze-out
Я так думаю если будет попередження от регулятора то есть призрачный шанс а вот если не будет
Додано: Вів 20 бер, 2018 20:46
Vladimir1977 Особенно если сам регулятор выдаст бумагу, что акционеры действуют совместно.
V$Epropalo
По процедуре, если я не ошибаюсь, разрешение на сквиз выдает Комиссия. Потому в первую очередь оспаривать нужно это решение. Иначе все сводится к вопросу цены.
П.Ы. Для крупных юр фирм клиент = корова, которую нужно доить. Им важен не результат, а процесс и чем дольше он будет продолжатся, тем лучше.
Потому позиция профиков показательна, если у них не будет потенции судится, то мелким физикам там ловить нечего.
Додано: Вів 20 бер, 2018 23:32
Трех из четырех упомянутых эмитентов на «Украинскую биржу» вернула инвестиционная компания Dragon Capital (с)
Как же они, во время подоспели. Чай, обсуждали с регулятором возможность возвращения ПрАТов на биржу. Хе,хе.
Часом, не их ли рук дело, вчерашние 540 000 шт. MMKI по 0.39 ))
По существу. Чи має повноваження НКЦПФР бути позивачем (однією зі сторін спору) у суді з вимогою призначення СУДОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ експертизи для оцінки акцій. Если ДА, то это, весьма любопытно. Підстава (один из возможных вариантов)- невідповідність оцінки активів суммі правочинів, що розглядались ЗЗА на підприємствах групи в період 14.03-20.03.18
Вопрос к ФДМУ, может ли, подобное этому (ТОВ 'Оціночний стандарт') лицо с бенефициарами из Донецка, уставником "59 тісячь грівень", проводить оценку предприятий из ТОП-100 Офиса крупных налогоплательщиков Украины ? Риски и ответственность подобных субьектов оценочной деятельности?
Что скажете, господа хорошие ?
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