Форуми / Фондовий ринок: цінні папери,

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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 4567 Додано: Вів 20 бер, 2018 18:31 Re: Squeeze-out запорожкокс 4,94 reestr Повідомлень: 901 З нами з: 10.08.10 Подякував: 21 раз. Подякували: 298 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 бер, 2018 18:52 St/2 написав: V$Epropalo

Во первых, коллективных исков в укр судебной системе не предусмотрено.

Во вторых, процедуру сквиза, то есть отъема акций избежать не удастся.

Единственная перспектива, это обжаловать результаты оценки. Перспективы - слегка выше прилета рептилоидов в этом году.



Самое интересное, это посмотреть на реакцию "проф" участников, если цены проглотят. Могут быть сюрпризы с выкупом Аваля или Мотора Во первых, коллективных исков в укр судебной системе не предусмотрено.Во вторых, процедуру сквиза, то есть отъема акций избежать не удастся.Единственная перспектива, это обжаловать результаты оценки. Перспективы - слегка выше прилета рептилоидов в этом году.Самое интересное, это посмотреть на реакцию "проф" участников, если цены проглотят. Могут быть сюрпризы с выкупом Аваля или Мотора







Во -первых коллективный иск есть .

Во-вторых процедуре сквиза нужно соответствовать, потому каждый случай индивидуален и избежать в некоторых случаях возможно.

В - третьих если заявник вимоги действительно соответствует лицу имеющему на это право , вот только тогда обжалуется цена викупа и вариантов кого находить в ответчиках как минимум два . В российской судебной практике например ответчиком по нанесению ущерба миноритарию выступает именно заявник вимоги , а не оценщик . Решение Верховного суда.

Сколько юристов столько и мнений .



Я в любом случае буду обжаловать и считаю, что оснований масса. Вот и хотелось пообщаться с людьми которые понимают что такое юриспруденция , а не логика . Сам 10 лет работал в юр компаниях из топ - 5 Украины.



П.с. и мнение по юридическим вопросам от проф участников , которые экономисты для меня не авторитет . Так как Драгоны бегали к Василь кисиль и партнеры , Аструм к другим и так далее. Интересует мнение юристов , а не тех людей кто далек от этого... Серьезная юр компания за копейки не работает , потому во многих случаях проф участникам легче забыть - прожевать и пойти дальше своей дорогой . Во -первых коллективный иск есть .Во-вторых процедуре сквиза нужно соответствовать, потому каждый случай индивидуален и избежать в некоторых случаях возможно.В - третьих если заявник вимоги действительно соответствует лицу имеющему на это право , вот только тогда обжалуется цена викупа и вариантов кого находить в ответчиках как минимум два . В российской судебной практике например ответчиком по нанесению ущерба миноритарию выступает именно заявник вимоги , а не оценщик . Решение Верховного суда.Сколько юристов столько и мнений .Я в любом случае буду обжаловать и считаю, что оснований масса. Вот и хотелось пообщаться с людьми которые понимают что такое юриспруденция , а не логика . Сам 10 лет работал в юр компаниях из топ - 5 Украины.П.с. и мнение по юридическим вопросам от проф участников , которые экономисты для меня не авторитет . Так как Драгоны бегали к Василь кисиль и партнеры , Аструм к другим и так далее. Интересует мнение юристов , а не тех людей кто далек от этого... Серьезная юр компания за копейки не работает , потому во многих случаях проф участникам легче забыть - прожевать и пойти дальше своей дорогой . AA+ V$Epropalo Повідомлень: 1050 З нами з: 10.09.10 Подякував: 89 раз. Подякували: 69 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 бер, 2018 19:26 Re: Squeeze-out Я так думаю если будет попередження от регулятора то есть призрачный шанс а вот если не будет Vladimir1977 Повідомлень: 81 З нами з: 07.10.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 бер, 2018 20:46 Vladimir1977 Особенно если сам регулятор выдаст бумагу, что акционеры действуют совместно.

V$Epropalo

По процедуре, если я не ошибаюсь, разрешение на сквиз выдает Комиссия. Потому в первую очередь оспаривать нужно это решение. Иначе все сводится к вопросу цены.



П.Ы. Для крупных юр фирм клиент = корова, которую нужно доить. Им важен не результат, а процесс и чем дольше он будет продолжатся, тем лучше.

Потому позиция профиков показательна, если у них не будет потенции судится, то мелким физикам там ловить нечего. St/2

Повідомлень: 10221 З нами з: 02.09.08 Подякував: 652 раз. Подякували: 1440 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 бер, 2018 23:32 Трех из четырех упомянутых эмитентов на «Украинскую биржу» вернула инвестиционная компания Dragon Capital (с)

Как же они, во время подоспели. Чай, обсуждали с регулятором возможность возвращения ПрАТов на биржу. Хе,хе.

Часом, не их ли рук дело, вчерашние 540 000 шт. MMKI по 0.39 ))



По существу. Чи має повноваження НКЦПФР бути позивачем (однією зі сторін спору) у суді з вимогою призначення СУДОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ експертизи для оцінки акцій. Если ДА, то это, весьма любопытно. Підстава (один из возможных вариантов)- невідповідність оцінки активів суммі правочинів, що розглядались ЗЗА на підприємствах групи в період 14.03-20.03.18



Вопрос к ФДМУ, может ли, подобное этому (ТОВ 'Оціночний стандарт') лицо с бенефициарами из Донецка, уставником "59 тісячь грівень", проводить оценку предприятий из ТОП-100 Офиса крупных налогоплательщиков Украины ? Риски и ответственность подобных субьектов оценочной деятельности?



Что скажете, господа хорошие ? paolot Повідомлень: 4 З нами з: 14.02.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 бер, 2018 02:35 paolot



первое.

39 копеек по MMKI - не пришей кобыле хвост.

а вот цена пакета, который выставлялся Фондом для первых торгов 24.11.2017г., была на уровне 0,15 грн.

http://www.ux.ua/a8589/?nt=101

не думаю, что за 3,5 месяца ситуация у эмитента существенно изменилась.

сейчас нет времени проверять, была ли там экспертная оценка или Фонд принял решение продавать по балансу, но этот факт имеет место быть. что уже хорошо.



второе.

Комиссия вообще не сторона спора, никаких исков они подавать не будут. максимум - третья сторона на стороне истца, и то, не факт. но по DNEN, где уже есть дело о правонарушении, это может помочь в контексте подтверждения наличия оснований применять санкцию за правонарушение на рынке ЦБ.

впрочем, если Комиссия проиграет спор DTEK по этой санкции, останется только оценка.



третье.

не знаю, читали вы нас раньше или нет, но мнение о перспективах таких процессов высказывал не раз.

Идеи: портфель

Идеи: портфель

Идеи: портфель

и еще вот это, совсем романтичное, аж 2 июня прошлого года

Идеи: портфель



четвёртое.

имхо, не важно, имел оценщик право или не имел.

когда акции спишут со счета, вернуть их обратно будет уже невозможно или невероятно сложно. потому спор о праве просто бесперспективен, ведь мажор, фактически, право на сквиз имеет и оно не оспаривается.

в итоге, останется лишь спор о цене.

но тут включаются все аргументы, приведенные выше. первое.39 копеек по MMKI - не пришей кобыле хвост.а вот цена пакета, который выставлялся Фондом дляторгов 24.11.2017г., была на уровне 0,15 грн.не думаю, что за 3,5 месяца ситуация у эмитента существенно изменилась.сейчас нет времени проверять, была ли там экспертная оценка или Фонд принял решение продавать по балансу, но этот факт имеет место быть. что уже хорошо.второе.Комиссия вообще не сторона спора, никаких исков они подавать не будут. максимум - третья сторона на стороне истца, и то, не факт. но по DNEN, где уже есть дело о правонарушении, это может помочь в контексте подтверждения наличия оснований применять санкцию за правонарушение на рынке ЦБ.впрочем, если Комиссия проиграет спор DTEK по этой санкции, останется только оценка.третье.не знаю, читали вы нас раньше или нет, но мнение о перспективах таких процессов высказывал не раз.и еще вот это, совсем романтичное, аж 2 июня прошлого годачетвёртое.имхо, не важно, имел оценщик право или не имел.когда акции спишут со счета, вернуть их обратно будет уже невозможно или невероятно сложно. потому спор о праве просто бесперспективен, ведь мажор, фактически, право на сквиз имеет и оно не оспаривается.в итоге, останется лишь спор о цене.но тут включаются все аргументы, приведенные выше. Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания! Yuri_T 1

Повідомлень: 12419 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1662 раз. Подякували: 3310 раз. Профіль 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 бер, 2018 02:44 V$Epropalo написав: Я в любом случае буду обжаловать и считаю, что оснований масса. Вот и хотелось пообщаться с людьми которые понимают что такое юриспруденция , а не логика . Сам 10 лет работал в юр компаниях из топ - 5 Украины. Я в любом случае буду обжаловать и считаю, что оснований масса. Вот и хотелось пообщаться с людьми которые понимают что такое юриспруденция , а не логика . Сам 10 лет работал в юр компаниях из топ - 5 Украины.

эти дела будут сложные.

один человек ментально не потянет, сложно советовать каждому конкретному физику нырять в спор, в результате которого можно понести большие издержки и ничего не добиться.

такой советчик потом станет врагом номер один, вонючей крысой и подонком.

я бы поостерёгся давать советы в таком скользком деле.

в случае поражения: влетаешь в судебный сбор на первом этаже и на всех последующих, влетаешь в стоимость судебной экспертизы, влетаешь в компенсацию расходов ответчика на адвокатов.

считаю, нужно собираться и думать вместе. эти дела будут сложные.один человек ментально не потянет, сложно советовать каждому конкретному физику нырять в спор, в результате которого можно понести большие издержки и ничего не добиться.такой советчик потом станет врагом номер один, вонючей крысой и подонком.я бы поостерёгся давать советы в таком скользком деле.в случае поражения: влетаешь в судебный сбор на первом этаже и на всех последующих, влетаешь в стоимость судебной экспертизы, влетаешь в компенсацию расходов ответчика на адвокатов.считаю, нужно собираться и думать вместе. Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания! Yuri_T 1

Повідомлень: 12419 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1662 раз. Подякували: 3310 раз. Профіль 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 бер, 2018 09:19 Основное это судебно-економические экспертизы. их скорее всего будет аж 3, так как ответчик может не согласиться с Вашей и обосновать это - суд назначит повторную, а там и до комиссионной с целью устранить неточности не далеко. Затянуться это года на 2 и то если ответчик будет более менее добросовестно давать документы, стоить будет тысяч 200 за три. Вот с этого и надо считать. Лучше дождаться аналогич6ого решения по делу, но там сроки исковой давности. Serhiy_Y Повідомлень: 127 З нами з: 15.04.14 Подякував: 8 раз. Подякували: 28 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4567 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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