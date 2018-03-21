Squeeze-out

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 21 бер, 2018 13:24
Давайте общаться , я в Киеве буду 3 недели с 25 марта . Можем обсудить , найти стратегию и подать иск или уполномочить кого на подачу иска. В любом случае , это будет долгий процесс , но куда нам спешить )) . Судебной практики нет. Прийдется пройти все инстанции в этом деле . Меня вопрос ММКИ интересует , Азовстали нет у меня .
Конечно вначале нужно понять и оспорить вообще процедуру возможности права на сквиз . С моей точки зрения ею может воспользоваться кто " стал " собственником доминирующего пакета , а не "был" до момента принятия закона.
Но нужно ещё все хорошо вычитать и общаться в рабочей группе .
Потом не понятно что это за заява про намерения воспользоваться сквизом ? Где 3 додатка до заяви ? Кто такой Шелехов ? Какие у него полномочия ? Где структура конечных бенифициаров Barlenko ? Вопросов масса на этапе только заяви о намерениях . Вот когда в рамках судебного разбирательства мы получим все витребуемые нами документы , тогда и построим стратегию окончательно.
Сейчас нужно уделить внимание изучению или найти знающего человека, который по шагам понимает процедуру сквиза от А до Я : погодження , дозволи . Мы всегда там найдём возможность что- либо оспорить и соответственно приостановить саму процедуру для начала.
AA+
Додано: Чет 22 бер, 2018 09:59
Додано: Чет 22 бер, 2018 10:11
знающие от А до Я сейчас лишь в ДТЭК и Метинвест.
вместе с шаблонами всех "проходных" через НДУ и Комиссию документов.
мне кажется, у нас даже на этом этапе разный взгляд.
вы хотите зацепиться за право, а я хочу увеличения цены.
спор о праве считаю бесперспективным.
особенно с учетом того, что акции списываются намного быстрее чем мы тут пишем, не говоря уже о том, что мы делаем.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
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