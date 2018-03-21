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Squeeze-out

Squeeze-out
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 12:08

всем привет!) А по DNON случайно не называли цену выкупа?
Аспирант1
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 13:24

  Yuri_T написав:
  V$Epropalo написав:Я в любом случае буду обжаловать и считаю, что оснований масса. Вот и хотелось пообщаться с людьми которые понимают что такое юриспруденция , а не логика . Сам 10 лет работал в юр компаниях из топ - 5 Украины.

эти дела будут сложные.
один человек ментально не потянет, сложно советовать каждому конкретному физику нырять в спор, в результате которого можно понести большие издержки и ничего не добиться.
такой советчик потом станет врагом номер один, вонючей крысой и подонком.
я бы поостерёгся давать советы в таком скользком деле.
в случае поражения: влетаешь в судебный сбор на первом этаже и на всех последующих, влетаешь в стоимость судебной экспертизы, влетаешь в компенсацию расходов ответчика на адвокатов.
считаю, нужно собираться и думать вместе.


Давайте общаться , я в Киеве буду 3 недели с 25 марта . Можем обсудить , найти стратегию и подать иск или уполномочить кого на подачу иска. В любом случае , это будет долгий процесс , но куда нам спешить )) . Судебной практики нет. Прийдется пройти все инстанции в этом деле . Меня вопрос ММКИ интересует , Азовстали нет у меня .

Конечно вначале нужно понять и оспорить вообще процедуру возможности права на сквиз . С моей точки зрения ею может воспользоваться кто " стал " собственником доминирующего пакета , а не "был" до момента принятия закона.
Но нужно ещё все хорошо вычитать и общаться в рабочей группе .
Потом не понятно что это за заява про намерения воспользоваться сквизом ? Где 3 додатка до заяви ? Кто такой Шелехов ? Какие у него полномочия ? Где структура конечных бенифициаров Barlenko ? Вопросов масса на этапе только заяви о намерениях . Вот когда в рамках судебного разбирательства мы получим все витребуемые нами документы , тогда и построим стратегию окончательно.

Сейчас нужно уделить внимание изучению или найти знающего человека, который по шагам понимает процедуру сквиза от А до Я : погодження , дозволи . Мы всегда там найдём возможность что- либо оспорить и соответственно приостановить саму процедуру для начала.
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V$Epropalo
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 09:59

  reestr написав:запорожкокс 4,94


при нерозподіленому прибутку 11 грн/акція :(
може варто сквіз робити після розподілу прибутку?
myko
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 10:11

  V$Epropalo написав:Сейчас нужно уделить внимание изучению или найти знающего человека, который по шагам понимает процедуру сквиза от А до Я : погодження , дозволи . Мы всегда там найдём возможность что- либо оспорить и соответственно приостановить саму процедуру для начала.

знающие от А до Я сейчас лишь в ДТЭК и Метинвест.
вместе с шаблонами всех "проходных" через НДУ и Комиссию документов.
мне кажется, у нас даже на этом этапе разный взгляд.
вы хотите зацепиться за право, а я хочу увеличения цены.
спор о праве считаю бесперспективным. :oops: :oops:
особенно с учетом того, что акции списываются намного быстрее чем мы тут пишем, не говоря уже о том, что мы делаем.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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  #<1 ... 5678
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