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Squeeze-out

Squeeze-out
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 12:08

всем привет!) А по DNON случайно не называли цену выкупа?
Аспирант1
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 13:24

  Yuri_T написав:
  V$Epropalo написав:Я в любом случае буду обжаловать и считаю, что оснований масса. Вот и хотелось пообщаться с людьми которые понимают что такое юриспруденция , а не логика . Сам 10 лет работал в юр компаниях из топ - 5 Украины.

эти дела будут сложные.
один человек ментально не потянет, сложно советовать каждому конкретному физику нырять в спор, в результате которого можно понести большие издержки и ничего не добиться.
такой советчик потом станет врагом номер один, вонючей крысой и подонком.
я бы поостерёгся давать советы в таком скользком деле.
в случае поражения: влетаешь в судебный сбор на первом этаже и на всех последующих, влетаешь в стоимость судебной экспертизы, влетаешь в компенсацию расходов ответчика на адвокатов.
считаю, нужно собираться и думать вместе.


Давайте общаться , я в Киеве буду 3 недели с 25 марта . Можем обсудить , найти стратегию и подать иск или уполномочить кого на подачу иска. В любом случае , это будет долгий процесс , но куда нам спешить )) . Судебной практики нет. Прийдется пройти все инстанции в этом деле . Меня вопрос ММКИ интересует , Азовстали нет у меня .

Конечно вначале нужно понять и оспорить вообще процедуру возможности права на сквиз . С моей точки зрения ею может воспользоваться кто " стал " собственником доминирующего пакета , а не "был" до момента принятия закона.
Но нужно ещё все хорошо вычитать и общаться в рабочей группе .
Потом не понятно что это за заява про намерения воспользоваться сквизом ? Где 3 додатка до заяви ? Кто такой Шелехов ? Какие у него полномочия ? Где структура конечных бенифициаров Barlenko ? Вопросов масса на этапе только заяви о намерениях . Вот когда в рамках судебного разбирательства мы получим все витребуемые нами документы , тогда и построим стратегию окончательно.

Сейчас нужно уделить внимание изучению или найти знающего человека, который по шагам понимает процедуру сквиза от А до Я : погодження , дозволи . Мы всегда там найдём возможность что- либо оспорить и соответственно приостановить саму процедуру для начала.
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V$Epropalo
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 09:59

  reestr написав:запорожкокс 4,94


при нерозподіленому прибутку 11 грн/акція :(
може варто сквіз робити після розподілу прибутку?
myko
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 10:11

  V$Epropalo написав:Сейчас нужно уделить внимание изучению или найти знающего человека, который по шагам понимает процедуру сквиза от А до Я : погодження , дозволи . Мы всегда там найдём возможность что- либо оспорить и соответственно приостановить саму процедуру для начала.

знающие от А до Я сейчас лишь в ДТЭК и Метинвест.
вместе с шаблонами всех "проходных" через НДУ и Комиссию документов.
мне кажется, у нас даже на этом этапе разный взгляд.
вы хотите зацепиться за право, а я хочу увеличения цены.
спор о праве считаю бесперспективным. :oops: :oops:
особенно с учетом того, что акции списываются намного быстрее чем мы тут пишем, не говоря уже о том, что мы делаем.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 11:00

DNEN

УХВАЛА
ПРО ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/72794524
-Підготовче засідання призначити на 18.04.18
-залучити Публічне акціонерне товариство «ДТЕК Дніпроенерго», Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України», Публічне акціонерне товариство «Перший український міжнародний банк», Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача, оскільки рішення у даній справі може вплинути на їх права та обов'язки.
alex
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 11:35

  Yuri_T написав:
  V$Epropalo написав:мне кажется, у нас даже на этом этапе разный взгляд.
вы хотите зацепиться за право, а я хочу увеличения цены.
спор о праве считаю бесперспективным. :oops: :oops:

Считаю также. Спор по сквизу нереален. Сквиз это система, которая уже запущена в действие. Отмотать назад, себе дороже. Да и аналогов подобного не существует.
Потраченное время и деньги.
А вот цена/оценка, то тут есть определенное поле. И временные рамки не ограничены. На счета эскроу могут заходить кроме выплат и "доплаты" ;)
Для начала попытаться получить рецензию на отчет оценщика. Сложность в получении заверенной копии. В этом считаю уместным пробовать давить на комимсию. У регулятора с 23.02 снова есть возможности внепл.проверки /контроля (з цього дня набрала чинності Постанова №1104, якою Кабінет Міністрів України визначив перелік органів, на які не поширюється дія мораторію) и ответы на письма, как раньше, о действии моратория на проверки, уже не пройдут. Снова в работе профильный для них Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»
Рішення НКЦПФР №161 та №1178.
Читаем первоисточник:
24-1) встановлює вимоги, визначає порядок ведення та веде
реєстр оцінювачів, які можуть проводити незалежну оцінку у
випадках, встановлених законодавством про цінні папери та
акціонерні товариства; { Частину другу статті 7 доповнено пунктом 24-1 згідно із Законом
N 2210-VIII ( 2210-19 ) від 16.11.2017 }
Но опять таки, все это - если говорим о ГОКах, коксах, металургах.
По DNEN вероятность изм.цены в пользу миноров не велика. Если же что-то и получится, то тогда легче будет "продавливать" бумаги след.эмтентов
paolot
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 11:48

  alex написав:УХВАЛА
ПРО ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/72794524

"Документальная форма акций" это кто такой шедевр выдал, судья что ли?
От такого начала, уже как-то не по себе ((
paolot
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 14:57

AZST

Активы на 01.01.2018
77,7млрд.грн.

За год +19,5млрд.грн.
:)
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