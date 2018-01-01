Squeeze-out

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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 5678 Додано: Сер 21 бер, 2018 12:08 всем привет!) А по DNON случайно не называли цену выкупа? Аспирант1 Повідомлень: 3416 З нами з: 11.06.14 Подякував: 0 раз. Подякували: 494 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 бер, 2018 13:24 Yuri_T написав: V$Epropalo написав: Я в любом случае буду обжаловать и считаю, что оснований масса. Вот и хотелось пообщаться с людьми которые понимают что такое юриспруденция , а не логика . Сам 10 лет работал в юр компаниях из топ - 5 Украины. Я в любом случае буду обжаловать и считаю, что оснований масса. Вот и хотелось пообщаться с людьми которые понимают что такое юриспруденция , а не логика . Сам 10 лет работал в юр компаниях из топ - 5 Украины.

эти дела будут сложные.

один человек ментально не потянет, сложно советовать каждому конкретному физику нырять в спор, в результате которого можно понести большие издержки и ничего не добиться.

такой советчик потом станет врагом номер один, вонючей крысой и подонком.

я бы поостерёгся давать советы в таком скользком деле.

в случае поражения: влетаешь в судебный сбор на первом этаже и на всех последующих, влетаешь в стоимость судебной экспертизы, влетаешь в компенсацию расходов ответчика на адвокатов.

считаю, нужно собираться и думать вместе. эти дела будут сложные.один человек ментально не потянет, сложно советовать каждому конкретному физику нырять в спор, в результате которого можно понести большие издержки и ничего не добиться.такой советчик потом станет врагом номер один, вонючей крысой и подонком.я бы поостерёгся давать советы в таком скользком деле.в случае поражения: влетаешь в судебный сбор на первом этаже и на всех последующих, влетаешь в стоимость судебной экспертизы, влетаешь в компенсацию расходов ответчика на адвокатов.считаю, нужно собираться и думать вместе.



Давайте общаться , я в Киеве буду 3 недели с 25 марта . Можем обсудить , найти стратегию и подать иск или уполномочить кого на подачу иска. В любом случае , это будет долгий процесс , но куда нам спешить )) . Судебной практики нет. Прийдется пройти все инстанции в этом деле . Меня вопрос ММКИ интересует , Азовстали нет у меня .



Конечно вначале нужно понять и оспорить вообще процедуру возможности права на сквиз . С моей точки зрения ею может воспользоваться кто " стал " собственником доминирующего пакета , а не "был" до момента принятия закона.

Но нужно ещё все хорошо вычитать и общаться в рабочей группе .

Потом не понятно что это за заява про намерения воспользоваться сквизом ? Где 3 додатка до заяви ? Кто такой Шелехов ? Какие у него полномочия ? Где структура конечных бенифициаров Barlenko ? Вопросов масса на этапе только заяви о намерениях . Вот когда в рамках судебного разбирательства мы получим все витребуемые нами документы , тогда и построим стратегию окончательно.



Сейчас нужно уделить внимание изучению или найти знающего человека, который по шагам понимает процедуру сквиза от А до Я : погодження , дозволи . Мы всегда там найдём возможность что- либо оспорить и соответственно приостановить саму процедуру для начала. Давайте общаться , я в Киеве буду 3 недели с 25 марта . Можем обсудить , найти стратегию и подать иск или уполномочить кого на подачу иска. В любом случае , это будет долгий процесс , но куда нам спешить )) . Судебной практики нет. Прийдется пройти все инстанции в этом деле . Меня вопрос ММКИ интересует , Азовстали нет у меня .Конечно вначале нужно понять и оспорить вообще процедуру возможности права на сквиз . С моей точки зрения ею может воспользоваться кто " стал " собственником доминирующего пакета , а не "был" до момента принятия закона.Но нужно ещё все хорошо вычитать и общаться в рабочей группе .Потом не понятно что это за заява про намерения воспользоваться сквизом ? Где 3 додатка до заяви ? Кто такой Шелехов ? Какие у него полномочия ? Где структура конечных бенифициаров Barlenko ? Вопросов масса на этапе только заяви о намерениях . Вот когда в рамках судебного разбирательства мы получим все витребуемые нами документы , тогда и построим стратегию окончательно.Сейчас нужно уделить внимание изучению или найти знающего человека, который по шагам понимает процедуру сквиза от А до Я : погодження , дозволи . Мы всегда там найдём возможность что- либо оспорить и соответственно приостановить саму процедуру для начала. AA+ V$Epropalo Повідомлень: 1051 З нами з: 10.09.10 Подякував: 90 раз. Подякували: 69 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 бер, 2018 09:59 reestr написав: запорожкокс 4,94 запорожкокс 4,94



при нерозподіленому прибутку 11 грн/акція

може варто сквіз робити після розподілу прибутку? при нерозподіленому прибутку 11 грн/акціяможе варто сквіз робити після розподілу прибутку? myko Повідомлень: 60 З нами з: 25.06.14 Подякував: 2 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 бер, 2018 10:11 V$Epropalo написав: Сейчас нужно уделить внимание изучению или найти знающего человека, который по шагам понимает процедуру сквиза от А до Я : погодження , дозволи . Мы всегда там найдём возможность что- либо оспорить и соответственно приостановить саму процедуру для начала. Сейчас нужно уделить внимание изучению или найти знающего человека, который по шагам понимает процедуру сквиза от А до Я : погодження , дозволи . Мы всегда там найдём возможность что- либо оспорить и соответственно приостановить саму процедуру для начала.

знающие от А до Я сейчас лишь в ДТЭК и Метинвест.

вместе с шаблонами всех "проходных" через НДУ и Комиссию документов.

мне кажется, у нас даже на этом этапе разный взгляд.

вы хотите зацепиться за право, а я хочу увеличения цены.

спор о праве считаю бесперспективным.

особенно с учетом того, что акции списываются намного быстрее чем мы тут пишем, не говоря уже о том, что мы делаем. знающие от А до Я сейчас лишь в ДТЭК и Метинвест.вместе с шаблонами всех "проходных" через НДУ и Комиссию документов.мне кажется, у нас даже на этом этапе разный взгляд.вы хотите зацепиться за право, а я хочу увеличения цены.спор о праве считаю бесперспективным.особенно с учетом того, что акции списываются намного быстрее чем мы тут пишем, не говоря уже о том, что мы делаем. Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания! Yuri_T 1

Повідомлень: 12425 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1664 раз. Подякували: 3311 раз. Профіль 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 бер, 2018 11:00 DNEN

ПРО ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/72794524

-Підготовче засідання призначити на 18.04.18

-залучити Публічне акціонерне товариство «ДТЕК Дніпроенерго», Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України», Публічне акціонерне товариство «Перший український міжнародний банк», Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача, оскільки рішення у даній справі може вплинути на їх права та обов'язки. УХВАЛАПРО ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ-Підготовче засідання призначити на 18.04.18-залучити Публічне акціонерне товариство «ДТЕК Дніпроенерго», Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України», Публічне акціонерне товариство «Перший український міжнародний банк»,до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача, оскільки рішення у даній справі може вплинути на їх права та обов'язки. alex

Повідомлень: 509 З нами з: 16.02.07 Подякував: 32 раз. Подякували: 77 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 бер, 2018 11:35 Yuri_T написав: V$Epropalo написав: мне кажется, у нас даже на этом этапе разный взгляд.

вы хотите зацепиться за право, а я хочу увеличения цены.

спор о праве считаю бесперспективным. мне кажется, у нас даже на этом этапе разный взгляд.вы хотите зацепиться за право, а я хочу увеличения цены.спор о праве считаю бесперспективным.

Считаю также. Спор по сквизу нереален. Сквиз это система, которая уже запущена в действие. Отмотать назад, себе дороже. Да и аналогов подобного не существует.

Потраченное время и деньги.

А вот цена/оценка, то тут есть определенное поле. И временные рамки не ограничены. На счета эскроу могут заходить кроме выплат и "доплаты"

Для начала попытаться получить рецензию на отчет оценщика. Сложность в получении заверенной копии. В этом считаю уместным пробовать давить на комимсию. У регулятора с 23.02 снова есть возможности внепл.проверки /контроля (з цього дня набрала чинності Постанова №1104, якою Кабінет Міністрів України визначив перелік органів, на які не поширюється дія мораторію) и ответы на письма, как раньше, о действии моратория на проверки, уже не пройдут. Снова в работе профильный для них Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»

Рішення НКЦПФР №161 та №1178.

Читаем первоисточник:

24-1) встановлює вимоги, визначає порядок ведення та веде

реєстр оцінювачів, які можуть проводити незалежну оцінку у

випадках, встановлених законодавством про цінні папери та

акціонерні товариства; { Частину другу статті 7 доповнено пунктом 24-1 згідно із Законом

N 2210-VIII ( 2210-19 ) від 16.11.2017 }

Но опять таки, все это - если говорим о ГОКах, коксах, металургах.

По DNEN вероятность изм.цены в пользу миноров не велика. Если же что-то и получится, то тогда легче будет "продавливать" бумаги след.эмтентов Считаю также. Спор по сквизу нереален. Сквиз это система, которая уже запущена в действие. Отмотать назад, себе дороже. Да и аналогов подобного не существует.Потраченное время и деньги.А вот цена/оценка, то тут есть определенное поле. И временные рамки не ограничены. На счета эскроу могут заходить кроме выплат и "доплаты"Для начала попытаться получить рецензию на отчет оценщика. Сложность в получении заверенной копии. В этом считаю уместным пробовать давить на комимсию. У регулятора с 23.02 снова есть возможности внепл.проверки /контроля (з цього дня набрала чинності Постанова №1104, якою Кабінет Міністрів України визначив перелік органів, на які не поширюється дія мораторію) и ответы на письма, как раньше, о действии моратория на проверки, уже не пройдут. Снова в работе профильный для них Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»Рішення НКЦПФР №161 та №1178.Читаем первоисточник:24-1) встановлює вимоги, визначає порядок ведення та ведереєстр оцінювачів, які можуть проводити незалежну оцінку увипадках, встановлених законодавством про цінні папери таакціонерні товариства; { Частину другу статті 7 доповнено пунктом 24-1 згідно із ЗакономN 2210-VIII ( 2210-19 ) від 16.11.2017 }Но опять таки, все это - если говорим о ГОКах, коксах, металургах.По DNEN вероятность изм.цены в пользу миноров не велика. Если же что-то и получится, то тогда легче будет "продавливать" бумаги след.эмтентов paolot Повідомлень: 8 З нами з: 14.02.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 бер, 2018 11:48 alex написав: УХВАЛА

ПРО ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/72794524 УХВАЛАПРО ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

"Документальная форма акций" это кто такой шедевр выдал, судья что ли?

От такого начала, уже как-то не по себе (( "Документальная форма акций" это кто такой шедевр выдал, судья что ли?От такого начала, уже как-то не по себе (( paolot Повідомлень: 8 З нами з: 14.02.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 бер, 2018 14:57 AZST

77,7млрд.грн.



За год +19,5млрд.грн.

Активы на 01.01.201877,7млрд.грн.За год +19,5млрд.грн. paolot Повідомлень: 8 З нами з: 14.02.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 бер, 2018 16:35 paolot написав: "Документальная форма акций" это кто такой шедевр выдал, судья что ли? "Документальная форма акций" это кто такой шедевр выдал, судья что ли?

юристы в Запорожье написали, по подсудности передали в Киев, но и тут оказались свои люди в суде юристы в Запорожье написали, по подсудности передали в Киев, но и тут оказались свои люди в суде Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания! Yuri_T 1

Повідомлень: 12425 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1664 раз. Подякували: 3311 раз. Профіль 5 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 5678 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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