Squeeze-out

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 21 бер, 2018 13:24
Давайте общаться , я в Киеве буду 3 недели с 25 марта . Можем обсудить , найти стратегию и подать иск или уполномочить кого на подачу иска. В любом случае , это будет долгий процесс , но куда нам спешить )) . Судебной практики нет. Прийдется пройти все инстанции в этом деле . Меня вопрос ММКИ интересует , Азовстали нет у меня .
Конечно вначале нужно понять и оспорить вообще процедуру возможности права на сквиз . С моей точки зрения ею может воспользоваться кто " стал " собственником доминирующего пакета , а не "был" до момента принятия закона.
Но нужно ещё все хорошо вычитать и общаться в рабочей группе .
Потом не понятно что это за заява про намерения воспользоваться сквизом ? Где 3 додатка до заяви ? Кто такой Шелехов ? Какие у него полномочия ? Где структура конечных бенифициаров Barlenko ? Вопросов масса на этапе только заяви о намерениях . Вот когда в рамках судебного разбирательства мы получим все витребуемые нами документы , тогда и построим стратегию окончательно.
Сейчас нужно уделить внимание изучению или найти знающего человека, который по шагам понимает процедуру сквиза от А до Я : погодження , дозволи . Мы всегда там найдём возможность что- либо оспорить и соответственно приостановить саму процедуру для начала.
AA+
Додано: Чет 22 бер, 2018 09:59
Додано: Чет 22 бер, 2018 10:11
знающие от А до Я сейчас лишь в ДТЭК и Метинвест.
вместе с шаблонами всех "проходных" через НДУ и Комиссию документов.
мне кажется, у нас даже на этом этапе разный взгляд.
вы хотите зацепиться за право, а я хочу увеличения цены.
спор о праве считаю бесперспективным.
особенно с учетом того, что акции списываются намного быстрее чем мы тут пишем, не говоря уже о том, что мы делаем.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: Чет 22 бер, 2018 11:00
DNEN
УХВАЛА
ПРО ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ
-Підготовче засідання призначити на 18.04.18
-залучити Публічне акціонерне товариство «ДТЕК Дніпроенерго», Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України», Публічне акціонерне товариство «Перший український міжнародний банк», Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача, оскільки рішення у даній справі може вплинути на їх права та обов'язки.
Додано: Чет 22 бер, 2018 11:35
Считаю также. Спор по сквизу нереален. Сквиз это система, которая уже запущена в действие. Отмотать назад, себе дороже. Да и аналогов подобного не существует.
Потраченное время и деньги.
А вот цена/оценка, то тут есть определенное поле. И временные рамки не ограничены. На счета эскроу могут заходить кроме выплат и "доплаты"
Для начала попытаться получить рецензию на отчет оценщика. Сложность в получении заверенной копии. В этом считаю уместным пробовать давить на комимсию. У регулятора с 23.02 снова есть возможности внепл.проверки /контроля (з цього дня набрала чинності Постанова №1104, якою Кабінет Міністрів України визначив перелік органів, на які не поширюється дія мораторію) и ответы на письма, как раньше, о действии моратория на проверки, уже не пройдут. Снова в работе профильный для них Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»
Рішення НКЦПФР №161 та №1178.
Читаем первоисточник:
24-1) встановлює вимоги, визначає порядок ведення та веде
реєстр оцінювачів, які можуть проводити незалежну оцінку у
випадках, встановлених законодавством про цінні папери та
акціонерні товариства; { Частину другу статті 7 доповнено пунктом 24-1 згідно із Законом
N 2210-VIII ( 2210-19 ) від 16.11.2017 }
Но опять таки, все это - если говорим о ГОКах, коксах, металургах.
По DNEN вероятность изм.цены в пользу миноров не велика. Если же что-то и получится, то тогда легче будет "продавливать" бумаги след.эмтентов
Додано: Чет 22 бер, 2018 11:48
"Документальная форма акций" это кто такой шедевр выдал, судья что ли?
От такого начала, уже как-то не по себе ((
Додано: Чет 22 бер, 2018 14:57
AZST
Активы на 01.01.2018
77,7млрд.грн.
За год +19,5млрд.грн.
Додано: Чет 22 бер, 2018 16:35
юристы в Запорожье написали, по подсудности передали в Киев, но и тут оказались свои люди в суде
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: Чет 22 бер, 2018 18:16
В списании акций ничего страшного нет. Они все находятся в НДУ . То что они временно к кому - то перейдут меня это совсем не пугает . Мне также хочется большей цены , но от компании которая имеет право на сквиз согласно закона , а не просто от какой- то barlenco . Конечно меня интересует законность сквиза , по конкретной компании. Иначе завтра признают то , что barlenco не имела права сквизить и что ? Нужно будет вернуть деньги назад . Регресс
AA+
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