Squeeze-out

paolot написав:
Считаю также. Спор по сквизу нереален. Сквиз это система, которая уже запущена в действие. Отмотать назад, себе дороже. Да и аналогов подобного не существует.
Потраченное время и деньги.
А вот цена/оценка, то тут есть определенное поле. И временные рамки не ограничены. На счета эскроу могут заходить кроме выплат и "доплаты"
Для начала попытаться получить рецензию на отчет оценщика. Сложность в получении заверенной копии. В этом считаю уместным пробовать давить на комимсию. У регулятора с 23.02 снова есть возможности внепл.проверки /контроля (з цього дня набрала чинності Постанова №1104, якою Кабінет Міністрів України визначив перелік органів, на які не поширюється дія мораторію) и ответы на письма, как раньше, о действии моратория на проверки, уже не пройдут. Снова в работе профильный для них Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»
Рішення НКЦПФР №161 та №1178.
Читаем первоисточник:
24-1) встановлює вимоги, визначає порядок ведення та веде
реєстр оцінювачів, які можуть проводити незалежну оцінку у
випадках, встановлених законодавством про цінні папери та
акціонерні товариства; { Частину другу статті 7 доповнено пунктом 24-1 згідно із Законом
N 2210-VIII ( 2210-19 ) від 16.11.2017 }
Но опять таки, все это - если говорим о ГОКах, коксах, металургах.
По DNEN вероятность изм.цены в пользу миноров не велика. Если же что-то и получится, то тогда легче будет "продавливать" бумаги след.эмтентов
Что вы имеете в виду под фразой : "Спор по сквизу нереален " ? Никто не собирается оспаривать принятый и подписанный закон по сквизу , а собирается оспорить и понять имеет ли право barlenco сквизить . Вот в этом вопрос состоит . И это очень даже перспективно. Для того , чтобы дальше работать с оспариванием оценки на актив , сначала стоит поставить под вопрос саму процедуру от заявителя . В ходе суда понять ее права на это и только тогда , получив все документы , перейти ко второй стадии - цена .