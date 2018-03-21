Squeeze-out

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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 6789 Додано: Чет 22 бер, 2018 18:19 paolot написав: Yuri_T написав: V$Epropalo написав: мне кажется, у нас даже на этом этапе разный взгляд.

вы хотите зацепиться за право, а я хочу увеличения цены.

спор о праве считаю бесперспективным. мне кажется, у нас даже на этом этапе разный взгляд.вы хотите зацепиться за право, а я хочу увеличения цены.спор о праве считаю бесперспективным.

Считаю также. Спор по сквизу нереален. Сквиз это система, которая уже запущена в действие. Отмотать назад, себе дороже. Да и аналогов подобного не существует.

Потраченное время и деньги.

А вот цена/оценка, то тут есть определенное поле. И временные рамки не ограничены. На счета эскроу могут заходить кроме выплат и "доплаты"

Для начала попытаться получить рецензию на отчет оценщика. Сложность в получении заверенной копии. В этом считаю уместным пробовать давить на комимсию. У регулятора с 23.02 снова есть возможности внепл.проверки /контроля (з цього дня набрала чинності Постанова №1104, якою Кабінет Міністрів України визначив перелік органів, на які не поширюється дія мораторію) и ответы на письма, как раньше, о действии моратория на проверки, уже не пройдут. Снова в работе профильный для них Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»

Рішення НКЦПФР №161 та №1178.

Читаем первоисточник:

24-1) встановлює вимоги, визначає порядок ведення та веде

реєстр оцінювачів, які можуть проводити незалежну оцінку у

випадках, встановлених законодавством про цінні папери та

акціонерні товариства; { Частину другу статті 7 доповнено пунктом 24-1 згідно із Законом

N 2210-VIII ( 2210-19 ) від 16.11.2017 }

Но опять таки, все это - если говорим о ГОКах, коксах, металургах.

По DNEN вероятность изм.цены в пользу миноров не велика. Если же что-то и получится, то тогда легче будет "продавливать" бумаги след.эмтентов Считаю также. Спор по сквизу нереален. Сквиз это система, которая уже запущена в действие. Отмотать назад, себе дороже. Да и аналогов подобного не существует.Потраченное время и деньги.А вот цена/оценка, то тут есть определенное поле. И временные рамки не ограничены. На счета эскроу могут заходить кроме выплат и "доплаты"Для начала попытаться получить рецензию на отчет оценщика. Сложность в получении заверенной копии. В этом считаю уместным пробовать давить на комимсию. У регулятора с 23.02 снова есть возможности внепл.проверки /контроля (з цього дня набрала чинності Постанова №1104, якою Кабінет Міністрів України визначив перелік органів, на які не поширюється дія мораторію) и ответы на письма, как раньше, о действии моратория на проверки, уже не пройдут. Снова в работе профильный для них Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»Рішення НКЦПФР №161 та №1178.Читаем первоисточник:24-1) встановлює вимоги, визначає порядок ведення та ведереєстр оцінювачів, які можуть проводити незалежну оцінку увипадках, встановлених законодавством про цінні папери таакціонерні товариства; { Частину другу статті 7 доповнено пунктом 24-1 згідно із ЗакономN 2210-VIII ( 2210-19 ) від 16.11.2017 }Но опять таки, все это - если говорим о ГОКах, коксах, металургах.По DNEN вероятность изм.цены в пользу миноров не велика. Если же что-то и получится, то тогда легче будет "продавливать" бумаги след.эмтентов



Что вы имеете в виду под фразой : "Спор по сквизу нереален " ? Никто не собирается оспаривать принятый и подписанный закон по сквизу , а собирается оспорить и понять имеет ли право barlenco сквизить . Вот в этом вопрос состоит . И это очень даже перспективно. Для того , чтобы дальше работать с оспариванием оценки на актив , сначала стоит поставить под вопрос саму процедуру от заявителя . В ходе суда понять ее права на это и только тогда , получив все документы , перейти ко второй стадии - цена . Что вы имеете в виду под фразой : "Спор по сквизу нереален " ? Никто не собирается оспаривать принятый и подписанный закон по сквизу , а собирается оспорить и понять имеет ли право barlenco сквизить . Вот в этом вопрос состоит . И это очень даже перспективно. Для того , чтобы дальше работать с оспариванием оценки на актив , сначала стоит поставить под вопрос саму процедуру от заявителя . В ходе суда понять ее права на это и только тогда , получив все документы , перейти ко второй стадии - цена . AA+ V$Epropalo Повідомлень: 1053 З нами з: 10.09.10 Подякував: 90 раз. Подякували: 69 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6789 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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