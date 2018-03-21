Squeeze-out

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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 6789 Додано: Чет 22 бер, 2018 18:19 paolot написав: Yuri_T написав: V$Epropalo написав: мне кажется, у нас даже на этом этапе разный взгляд.

вы хотите зацепиться за право, а я хочу увеличения цены.

спор о праве считаю бесперспективным. мне кажется, у нас даже на этом этапе разный взгляд.вы хотите зацепиться за право, а я хочу увеличения цены.спор о праве считаю бесперспективным.

Считаю также. Спор по сквизу нереален. Сквиз это система, которая уже запущена в действие. Отмотать назад, себе дороже. Да и аналогов подобного не существует.

Потраченное время и деньги.

А вот цена/оценка, то тут есть определенное поле. И временные рамки не ограничены. На счета эскроу могут заходить кроме выплат и "доплаты"

Для начала попытаться получить рецензию на отчет оценщика. Сложность в получении заверенной копии. В этом считаю уместным пробовать давить на комимсию. У регулятора с 23.02 снова есть возможности внепл.проверки /контроля (з цього дня набрала чинності Постанова №1104, якою Кабінет Міністрів України визначив перелік органів, на які не поширюється дія мораторію) и ответы на письма, как раньше, о действии моратория на проверки, уже не пройдут. Снова в работе профильный для них Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»

Рішення НКЦПФР №161 та №1178.

Читаем первоисточник:

24-1) встановлює вимоги, визначає порядок ведення та веде

реєстр оцінювачів, які можуть проводити незалежну оцінку у

випадках, встановлених законодавством про цінні папери та

акціонерні товариства; { Частину другу статті 7 доповнено пунктом 24-1 згідно із Законом

N 2210-VIII ( 2210-19 ) від 16.11.2017 }

Но опять таки, все это - если говорим о ГОКах, коксах, металургах.

По DNEN вероятность изм.цены в пользу миноров не велика. Если же что-то и получится, то тогда легче будет "продавливать" бумаги след.эмтентов Считаю также. Спор по сквизу нереален. Сквиз это система, которая уже запущена в действие. Отмотать назад, себе дороже. Да и аналогов подобного не существует.Потраченное время и деньги.А вот цена/оценка, то тут есть определенное поле. И временные рамки не ограничены. На счета эскроу могут заходить кроме выплат и "доплаты"Для начала попытаться получить рецензию на отчет оценщика. Сложность в получении заверенной копии. В этом считаю уместным пробовать давить на комимсию. У регулятора с 23.02 снова есть возможности внепл.проверки /контроля (з цього дня набрала чинності Постанова №1104, якою Кабінет Міністрів України визначив перелік органів, на які не поширюється дія мораторію) и ответы на письма, как раньше, о действии моратория на проверки, уже не пройдут. Снова в работе профильный для них Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»Рішення НКЦПФР №161 та №1178.Читаем первоисточник:24-1) встановлює вимоги, визначає порядок ведення та ведереєстр оцінювачів, які можуть проводити незалежну оцінку увипадках, встановлених законодавством про цінні папери таакціонерні товариства; { Частину другу статті 7 доповнено пунктом 24-1 згідно із ЗакономN 2210-VIII ( 2210-19 ) від 16.11.2017 }Но опять таки, все это - если говорим о ГОКах, коксах, металургах.По DNEN вероятность изм.цены в пользу миноров не велика. Если же что-то и получится, то тогда легче будет "продавливать" бумаги след.эмтентов



Что вы имеете в виду под фразой : "Спор по сквизу нереален " ? Никто не собирается оспаривать принятый и подписанный закон по сквизу , а собирается оспорить и понять имеет ли право barlenco сквизить . Вот в этом вопрос состоит . И это очень даже перспективно. Для того , чтобы дальше работать с оспариванием оценки на актив , сначала стоит поставить под вопрос саму процедуру от заявителя . В ходе суда понять ее права на это и только тогда , получив все документы , перейти ко второй стадии - цена . Что вы имеете в виду под фразой : "Спор по сквизу нереален " ? Никто не собирается оспаривать принятый и подписанный закон по сквизу , а собирается оспорить и понять имеет ли право barlenco сквизить . Вот в этом вопрос состоит . И это очень даже перспективно. Для того , чтобы дальше работать с оспариванием оценки на актив , сначала стоит поставить под вопрос саму процедуру от заявителя . В ходе суда понять ее права на это и только тогда , получив все документы , перейти ко второй стадии - цена . AA+ V$Epropalo Повідомлень: 1053 З нами з: 10.09.10 Подякував: 90 раз. Подякували: 69 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 бер, 2018 18:56 V$Epropalo

А Вы можете доказать что являетесь собственником акций? Ведь можно оспорить и это))



На момент подачи иска точно нет, так что Ваш иск могут и не принять. St/2

Повідомлень: 10231 З нами з: 02.09.08 Подякував: 653 раз. Подякували: 1445 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 бер, 2018 18:59 V$Epropalo написав: Yuri_T написав: V$Epropalo написав: Сейчас нужно уделить внимание изучению или найти знающего человека, который по шагам понимает процедуру сквиза от А до Я : погодження , дозволи . Мы всегда там найдём возможность что- либо оспорить и соответственно приостановить саму процедуру для начала. Сейчас нужно уделить внимание изучению или найти знающего человека, который по шагам понимает процедуру сквиза от А до Я : погодження , дозволи . Мы всегда там найдём возможность что- либо оспорить и соответственно приостановить саму процедуру для начала.

знающие от А до Я сейчас лишь в ДТЭК и Метинвест.

вместе с шаблонами всех "проходных" через НДУ и Комиссию документов.

мне кажется, у нас даже на этом этапе разный взгляд.

вы хотите зацепиться за право, а я хочу увеличения цены.

спор о праве считаю бесперспективным.

особенно с учетом того, что акции списываются намного быстрее чем мы тут пишем, не говоря уже о том, что мы делаем. знающие от А до Я сейчас лишь в ДТЭК и Метинвест.вместе с шаблонами всех "проходных" через НДУ и Комиссию документов.мне кажется, у нас даже на этом этапе разный взгляд.вы хотите зацепиться за право, а я хочу увеличения цены.спор о праве считаю бесперспективным.особенно с учетом того, что акции списываются намного быстрее чем мы тут пишем, не говоря уже о том, что мы делаем.



В списании акций ничего страшного нет. Они все находятся в НДУ . То что они временно к кому - то перейдут меня это совсем не пугает . Мне также хочется большей цены , но от компании которая имеет право на сквиз согласно закона , а не просто от какой- то barlenco . Конечно меня интересует законность сквиза , по конкретной компании. Иначе завтра признают то , что barlenco не имела права сквизить и что ? Нужно будет вернуть деньги назад . Регресс В списании акций ничего страшного нет. Они все находятся в НДУ . То что они временно к кому - то перейдут меня это совсем не пугает . Мне также хочется большей цены , но от компании которая имеет право на сквиз согласно закона , а не просто от какой- то barlenco . Конечно меня интересует законность сквиза , по конкретной компании. Иначе завтра признают то , что barlenco не имела права сквизить и что ? Нужно будет вернуть деньги назад . Регресс

ок, будет время - обязательно прокомментирую буквально каждую Вашу фразу.

сейчас лишь выскажу мысль, что как-то не хочется делать из этих сквизов целую жизнь, глубоко влазить в бенефициарную структуру собственников и разбираться в правоспособности, т.е. нырять в процесс на годы.

на поверхности есть лишь желание умножить заявленные цены на коэффициент больше 1,01 и встрять в ту программу, которая БЕЗУСЛОВНО даст профит.

с противоположной стороны не мальчики, а довольно большая структура с большими возможностями.

и это не отъём дивов у Бени, где на старте уже был гарантирован на 100% успех, а довольно спорная процедура, где ключевые материалы, от которых можно плясать и выстраивать алгоритм нападения (акт оценки) будет скрыт вплоть до самого подготовительного заседания.



для начала, предлагаю разобраться, кто именно нарушил право минора.

заявитель? эмитент? оценщик? я думаю, что эмитент.

значит, он ответчик.

а требования по выплате дополнительных средств к кому? к ответчику?

так он, вроде, не был плательщиком, а счет эскроу наполнял заявитель, как это следует из образца договора эскроу между ПУМБ и BARLENCO LTD по SGOK, который сегодня выложил НДУ.

при этом, наполнял строго на основании информации от эмитента об определении цены акции. ок, будет время - обязательно прокомментирую буквально каждую Вашу фразу.сейчас лишь выскажу мысль, что как-то не хочется делать из этих сквизов целую жизнь, глубоко влазить в бенефициарную структуру собственников и разбираться в правоспособности, т.е. нырять в процесс на годы.на поверхности есть лишь желание умножить заявленные цены на коэффициент больше 1,01 и встрять в ту программу, которая БЕЗУСЛОВНО даст профит.с противоположной стороны не мальчики, а довольно большая структура с большими возможностями.и это не отъём дивов у Бени, где на старте уже был гарантирован на 100% успех, а довольно спорная процедура, где ключевые материалы, от которых можно плясать и выстраивать алгоритм нападения (акт оценки) будет скрыт вплоть до самого подготовительного заседания.для начала, предлагаю разобраться, кто именно нарушил право минора.заявитель? эмитент? оценщик? я думаю, что эмитент.значит, он ответчик.а требования по выплате дополнительных средств к кому? к ответчику?так он, вроде, не был плательщиком, а счет эскроу наполнял заявитель, как это следует из образца договора эскроу между ПУМБ и BARLENCO LTD по SGOK, который сегодня выложил НДУ.при этом, наполнял строго на основании информации от эмитента об определении цены акции. Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания! Yuri_T 1

Повідомлень: 12431 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1664 раз. Подякували: 3311 раз. Профіль 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 бер, 2018 19:04 St/2

на момент подачи иска у меня не было акций Укрнафты.

у тебя, наверное, тоже.

но твой иск удовлетворили, не так ли?

да и мой тоже.

странно, правда? на момент подачи иска у меня не было акций Укрнафты.у тебя, наверное, тоже.но твой иск удовлетворили, не так ли?да и мой тоже.странно, правда? Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания! Yuri_T 1

Повідомлень: 12431 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1664 раз. Подякували: 3311 раз. Профіль 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 бер, 2018 19:08 Yuri_T написав: St/2

на момент подачи иска у меня не было акций Укрнафты.

у тебя, наверное, тоже.

но твой иск удовлетворили, не так ли?

да и мой тоже.

странно, правда? на момент подачи иска у меня не было акций Укрнафты.у тебя, наверное, тоже.но твой иск удовлетворили, не так ли?да и мой тоже.странно, правда?

Основанием для подачи иска был ответ от Укрнафты, что они признают долг, но добровольно погашать не планирую.



А от СКМ можно никаких ответов не получить, так как на текущий момент, никаких взаимоотношений между к примеру АО Азовсталь и бывшим акционером - нет.

Так что, все документы нужно будет получать уже в ходе процесса. За какую мотивацию этим захочет заниматься суд, я хз. Основанием для подачи иска был ответ от Укрнафты, что они признают долг, но добровольно погашать не планирую.А от СКМ можно никаких ответов не получить, так как на текущий момент, никаких взаимоотношений между к примеру АО Азовсталь и бывшим акционером - нет.Так что, все документы нужно будет получать уже в ходе процесса. За какую мотивацию этим захочет заниматься суд, я хз. St/2

Повідомлень: 10231 З нами з: 02.09.08 Подякував: 653 раз. Подякували: 1445 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 бер, 2018 19:15 St/2 написав: Основанием для подачи иска был ответ от Укрнафты, что они признают долг, но добровольно погашать не планирую. Основанием для подачи иска был ответ от Укрнафты, что они признают долг, но добровольно погашать не планирую.

блин, уговорил

второй вариант:

сейчас претензия уже не нужна, т.е. ответов на претензии никто не посылает, но дела всё равно открываются и слушаются



основанием для подачи иска был не какой-то ответ какой-то нафты, а факт нарушения твоих прав. точка.

ты это доказывал, прикладывая документ от "хранителя", что на конкретный момент во времени и пространстве ты был акционером и имел право, а оно было нарушено.



здесь будет то же самое: выписка от "хранителя" про движение акций, где будет показано куда, когда и почему твои акции были списаны.



зы. не пугай людей, ради Бога. блин, уговорилвторой вариант:сейчас претензия уже не нужна, т.е. ответов на претензии никто не посылает, но дела всё равно открываются и слушаютсяоснованием для подачи иска был не какой-то ответ какой-то нафты, а факт нарушения твоих прав. точка.ты это доказывал, прикладывая документ от "хранителя", что на конкретный момент во времени и пространстве ты был акционером и имел право, а оно было нарушено.здесь будет то же самое: выписка от "хранителя" про движение акций, где будет показано куда, когда и почему твои акции были списаны.зы. не пугай людей, ради Бога. Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания! Yuri_T 1

Повідомлень: 12431 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1664 раз. Подякували: 3311 раз. Профіль 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 бер, 2018 19:34 Yuri_T

Ладно, допустим хранитель даст нужную бумажку. Хотя знаком с кейсом, как сеть заправок меняла хозяина по припису нотариуса из Макеевки.



Тут главный вопрос с кем судится.

Есть по цене, то с оценщиком.

Если по саму факту сквиза, то с Регулятором (он если не дает разрешение, то курирует законность самого права на принудительный выкуп). St/2

Повідомлень: 10231 З нами з: 02.09.08 Подякував: 653 раз. Подякували: 1445 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 бер, 2018 19:41 St/2 написав: Ладно, допустим хранитель даст нужную бумажку. Хотя знаком с кейсом, как сеть заправок меняла хозяина по припису нотариуса из Макеевки. Ладно, допустим хранитель даст нужную бумажку. Хотя знаком с кейсом, как сеть заправок меняла хозяина по припису нотариуса из Макеевки.

ну при чем тут нотариусы и еще 10 тысяч случаев рейдерства?

хранитель дал бумажку, что у тебя были акции, а суд, принимая решение, согласился, что именно это количество нужно умножать на все другие цифры.

разве этого мало?

почему в твоём личном случае это спокойно прошло, а в случаях других людей обязательно будут проблемы?



St/2 написав: Тут главный вопрос с кем судится. Тут главный вопрос с кем судится.

вариантов много, нужно думать.

а потом встречаться и обмениваться мыслями.

два-три варианта вполне возможны, но я бы подождал.

пока крупняк проложит колею.

уже год об этом говорю. ну при чем тут нотариусы и еще 10 тысяч случаев рейдерства?хранитель дал бумажку, что у тебя были акции, а суд, принимая решение, согласился, что именно это количество нужно умножать на все другие цифры.разве этого мало?почему в твоём личном случае это спокойно прошло, а в случаях других людей обязательно будут проблемы?вариантов много, нужно думать.а потом встречаться и обмениваться мыслями.два-три варианта вполне возможны, но я бы подождал.пока крупняк проложит колею.уже год об этом говорю. Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания! Yuri_T 1

Повідомлень: 12431 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1664 раз. Подякували: 3311 раз. Профіль 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 бер, 2018 19:47 Yuri_T

И по поводу Унаф.

Сегодня как раз пришел ответ от исполнительной. Деньги Унаф выплатила в октябре, мне перевели в феврале. Только инфляционными 4% потерь.



Но меня мало интересуют деньги. Я хочу как минимум уволить, а желательно посадить, за пользование деньгами. Причем опыт работы с исполнителями в регионах, они годами хранят деньги на своих счетах и отдают их с большим скандалом.

Как правильно спровоцировать возбуждение уголовного дела по ст. 191 в отношении должностных лиц?



П.С. Это офтоп в отношении сквиза, но показатель, что выиграть суд это пол дела. А вот добится его исполнения совсем другая история. Востаннє редагувалось St/2 в Чет 22 бер, 2018 19:52, всього редагувалось 2 разів. St/2

Повідомлень: 10231 З нами з: 02.09.08 Подякував: 653 раз. Подякували: 1445 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 бер, 2018 19:49 St/2 написав: Как правильно спровоцировать возбуждение уголовного дела по ст. 191 в отношении должностных лиц? Как правильно спровоцировать возбуждение уголовного дела по ст. 191 в отношении должностных лиц?

не знаю, я не "уголовник" не знаю, я не "уголовник" Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания! Yuri_T 1

Повідомлень: 12431 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1664 раз. Подякували: 3311 раз. Профіль 5 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 6789 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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