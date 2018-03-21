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Squeeze-out
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 22 бер, 2018 18:19
paolot написав: Yuri_T написав: V$Epropalo написав:
мне кажется, у нас даже на этом этапе разный взгляд.
вы хотите зацепиться за право, а я хочу увеличения цены.
спор о праве считаю бесперспективным.
Считаю также. Спор по сквизу нереален. Сквиз это система, которая уже запущена в действие. Отмотать назад, себе дороже. Да и аналогов подобного не существует.
Потраченное время и деньги.
А вот цена/оценка, то тут есть определенное поле. И временные рамки не ограничены. На счета эскроу могут заходить кроме выплат и "доплаты"
Для начала попытаться получить рецензию на отчет оценщика. Сложность в получении заверенной копии. В этом считаю уместным пробовать давить на комимсию. У регулятора с 23.02 снова есть возможности внепл.проверки /контроля (з цього дня набрала чинності Постанова №1104, якою Кабінет Міністрів України визначив перелік органів, на які не поширюється дія мораторію) и ответы на письма, как раньше, о действии моратория на проверки, уже не пройдут. Снова в работе профильный для них Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»
Рішення НКЦПФР №161 та №1178.
Читаем первоисточник:
24-1) встановлює вимоги, визначає порядок ведення та веде
реєстр оцінювачів, які можуть проводити незалежну оцінку у
випадках, встановлених законодавством про цінні папери та
акціонерні товариства; { Частину другу статті 7 доповнено пунктом 24-1 згідно із Законом
N 2210-VIII ( 2210-19 ) від 16.11.2017 }
Но опять таки, все это - если говорим о ГОКах, коксах, металургах.
По DNEN вероятность изм.цены в пользу миноров не велика. Если же что-то и получится, то тогда легче будет "продавливать" бумаги след.эмтентов
Что вы имеете в виду под фразой : "Спор по сквизу нереален " ? Никто не собирается оспаривать принятый и подписанный закон по сквизу , а собирается оспорить и понять имеет ли право barlenco сквизить . Вот в этом вопрос состоит . И это очень даже перспективно. Для того , чтобы дальше работать с оспариванием оценки на актив , сначала стоит поставить под вопрос саму процедуру от заявителя . В ходе суда понять ее права на это и только тогда , получив все документы , перейти ко второй стадии - цена .
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Додано: Чет 22 бер, 2018 18:56
V$Epropalo
А Вы можете доказать что являетесь собственником акций? Ведь можно оспорить и это))
На момент подачи иска точно нет, так что Ваш иск могут и не принять.
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St/2
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Додано: Чет 22 бер, 2018 18:59
V$Epropalo написав: Yuri_T написав: V$Epropalo написав:
Сейчас нужно уделить внимание изучению или найти знающего человека, который по шагам понимает процедуру сквиза от А до Я : погодження , дозволи . Мы всегда там найдём возможность что- либо оспорить и соответственно приостановить саму процедуру для начала.
знающие от А до Я сейчас лишь в ДТЭК и Метинвест.
вместе с шаблонами всех "проходных" через НДУ и Комиссию документов.
мне кажется, у нас даже на этом этапе разный взгляд.
вы хотите зацепиться за право, а я хочу увеличения цены.
спор о праве считаю бесперспективным.
особенно с учетом того, что акции списываются намного быстрее чем мы тут пишем, не говоря уже о том, что мы делаем.
В списании акций ничего страшного нет. Они все находятся в НДУ . То что они временно к кому - то перейдут меня это совсем не пугает . Мне также хочется большей цены , но от компании которая имеет право на сквиз согласно закона , а не просто от какой- то barlenco . Конечно меня интересует законность сквиза , по конкретной компании. Иначе завтра признают то , что barlenco не имела права сквизить и что ? Нужно будет вернуть деньги назад . Регресс
ок, будет время - обязательно прокомментирую буквально каждую Вашу фразу.
сейчас лишь выскажу мысль, что как-то не хочется делать из этих сквизов целую жизнь, глубоко влазить в бенефициарную структуру собственников и разбираться в правоспособности, т.е. нырять в процесс на годы.
на поверхности есть лишь желание умножить заявленные цены на коэффициент больше 1,01 и встрять в ту программу, которая БЕЗУСЛОВНО даст профит.
с противоположной стороны не мальчики, а довольно большая структура с большими возможностями.
и это не отъём дивов у Бени, где на старте уже был гарантирован на 100% успех, а довольно спорная процедура, где ключевые материалы, от которых можно плясать и выстраивать алгоритм нападения (акт оценки) будет скрыт вплоть до самого подготовительного заседания.
для начала, предлагаю разобраться, кто именно нарушил право минора.
заявитель? эмитент? оценщик? я думаю, что эмитент.
значит, он ответчик.
а требования по выплате дополнительных средств к кому? к ответчику?
так он, вроде, не был плательщиком, а счет эскроу наполнял заявитель, как это следует из образца договора эскроу между ПУМБ и BARLENCO LTD по SGOK, который сегодня выложил НДУ.
при этом, наполнял строго на основании информации от эмитента об определении цены акции.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
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Додано: Чет 22 бер, 2018 19:04
St/2
на момент подачи иска у меня не было акций Укрнафты.
у тебя, наверное, тоже.
но твой иск удовлетворили, не так ли?
да и мой тоже.
странно, правда?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
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Yuri_T
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Додано: Чет 22 бер, 2018 19:08
Yuri_T написав:St/2
на момент подачи иска у меня не было акций Укрнафты.
у тебя, наверное, тоже.
но твой иск удовлетворили, не так ли?
да и мой тоже.
странно, правда?
Основанием для подачи иска был ответ от Укрнафты, что они признают долг, но добровольно погашать не планирую.
А от СКМ можно никаких ответов не получить, так как на текущий момент, никаких взаимоотношений между к примеру АО Азовсталь и бывшим акционером - нет.
Так что, все документы нужно будет получать уже в ходе процесса. За какую мотивацию этим захочет заниматься суд, я хз.
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St/2
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Додано: Чет 22 бер, 2018 19:15
St/2 написав:
Основанием для подачи иска был ответ от Укрнафты, что они признают долг, но добровольно погашать не планирую.
блин, уговорил
второй вариант:
сейчас претензия уже не нужна, т.е. ответов на претензии никто не посылает, но дела всё равно открываются и слушаются
основанием для подачи иска был не какой-то ответ какой-то нафты, а факт нарушения твоих прав. точка.
ты это доказывал, прикладывая документ от "хранителя", что на конкретный момент во времени и пространстве ты был акционером и имел право, а оно было нарушено.
здесь будет то же самое: выписка от "хранителя" про движение акций, где будет показано куда, когда и почему твои акции были списаны.
зы. не пугай людей, ради Бога.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
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Yuri_T
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Додано: Чет 22 бер, 2018 19:34
Yuri_T
Ладно, допустим хранитель даст нужную бумажку. Хотя знаком с кейсом, как сеть заправок меняла хозяина по припису нотариуса из Макеевки.
Тут главный вопрос с кем судится.
Есть по цене, то с оценщиком.
Если по саму факту сквиза, то с Регулятором (он если не дает разрешение, то курирует законность самого права на принудительный выкуп).
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St/2
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Додано: Чет 22 бер, 2018 19:41
St/2 написав:
Ладно, допустим хранитель даст нужную бумажку. Хотя знаком с кейсом, как сеть заправок меняла хозяина по припису нотариуса из Макеевки.
ну при чем тут нотариусы и еще 10 тысяч случаев рейдерства?
хранитель дал бумажку, что у тебя были акции, а суд, принимая решение, согласился, что именно это количество нужно умножать на все другие цифры.
разве этого мало?
почему в твоём личном случае это спокойно прошло, а в случаях других людей обязательно будут проблемы?
St/2 написав:
Тут главный вопрос с кем судится.
вариантов много, нужно думать.
а потом встречаться и обмениваться мыслями.
два-три варианта вполне возможны, но я бы подождал.
пока крупняк проложит колею.
уже год об этом говорю.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
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Yuri_T
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Додано: Чет 22 бер, 2018 19:47
Yuri_T
И по поводу Унаф.
Сегодня как раз пришел ответ от исполнительной. Деньги Унаф выплатила в октябре, мне перевели в феврале. Только инфляционными 4% потерь.
Но меня мало интересуют деньги. Я хочу как минимум уволить, а желательно посадить, за пользование деньгами. Причем опыт работы с исполнителями в регионах, они годами хранят деньги на своих счетах и отдают их с большим скандалом.
Как правильно спровоцировать возбуждение уголовного дела по ст. 191 в отношении должностных лиц?
П.С. Это офтоп в отношении сквиза, но показатель, что выиграть суд это пол дела. А вот добится его исполнения совсем другая история.
Востаннє редагувалось St/2
в Чет 22 бер, 2018 19:52, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 22 бер, 2018 19:49
St/2 написав:
Как правильно спровоцировать возбуждение уголовного дела по ст. 191 в отношении должностных лиц?
не знаю, я не "уголовник"
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
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