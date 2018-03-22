Squeeze-out

Yuri_T написав:
для начала, предлагаю разобраться, кто именно нарушил право минора.
заявитель? эмитент? оценщик? я думаю, что эмитент.
значит, он ответчик.
а требования по выплате дополнительных средств к кому? к ответчику?
Действительно, надо думать, только не торопиться с исками. Без "поддержки" регулятора, который очевидно не горит подобным желанием, нам (минорам) будет сложно.
Судя по всему, НС Эмитента, т.е. Эмитент. Для доказательств этого потребуется некий упоминаемый
нами документ, заполучить который и/или потребовать рецензирования которого, способна на сегодня только НКЦПФР.
Поэтому, предварительная тактика, монотонное (желательно многостороннее и непрекращающееся) давление на комиссию (заявления, жалобы, требования)с периодически- нарастающим по мере приближения выборов упоминанием "о беспределе олигархов и чиновников" в медиуме.
Только когда появятся нужные бумаги, уже переходить к действиям.
"ответчик" и "требование по выплате доп.средств" звучит, на мое мнение, несколько преждевременно.
Если же, есть "невостребованный" фин.ресурс, то можно попытаться форсировать события, предложив свой вариант СУДЕБНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ экспертизы (оценки акций).