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Squeeze-out

Squeeze-out
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 22:29

[quote="4329320:St/2"]Yuri_T
И по поводу Унаф.
Сегодня как раз пришел ответ от исполнительной
Как правильно спровоцировать возбуждение уголовного дела по ст. 191 в отношении должностных лиц
Пиши заяву в Шевченковскую полицию-зарегистрируют, нет-к следственному судье обжалуй отказ. Там не выиграть очень тяжело, но выход из производства-0. Пиши жалобы в Минюст, желательно через нардепов НФ- эффективней.
Но 191 там нет и рядом, пиши по 364, но ее там тоже нет.
Serhiy_Y
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 01:04

  Yuri_T написав:для начала, предлагаю разобраться, кто именно нарушил право минора.
заявитель? эмитент? оценщик? я думаю, что эмитент.
значит, он ответчик.
а требования по выплате дополнительных средств к кому? к ответчику?

Действительно, надо думать, только не торопиться с исками. Без "поддержки" регулятора, который очевидно не горит подобным желанием, нам (минорам) будет сложно.
Судя по всему, НС Эмитента, т.е. Эмитент. Для доказательств этого потребуется некий упоминаемый :) нами документ, заполучить который и/или потребовать рецензирования которого, способна на сегодня только НКЦПФР.
Поэтому, предварительная тактика, монотонное (желательно многостороннее и непрекращающееся) давление на комиссию (заявления, жалобы, требования)с периодически- нарастающим по мере приближения выборов упоминанием "о беспределе олигархов и чиновников" в медиуме.
Только когда появятся нужные бумаги, уже переходить к действиям.
"ответчик" и "требование по выплате доп.средств" звучит, на мое мнение, несколько преждевременно.
Если же, есть "невостребованный" фин.ресурс, то можно попытаться форсировать события, предложив свой вариант СУДЕБНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ экспертизы (оценки акций).
paolot
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 10:23

НДУ заблокировал оборот MMKI.
оперативно работают :)
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 11:24

?

Списали акції Кредобанку, коли можна йти за грошима?
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 12:30

Кстати, такой еще вопрос.
Я так понимаю, списание акций по сквизу пройдет в налоговой отчетности как внебиржевая сделка?
Dimar
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:00

Dimar НДФЛ нельзя зачесть с убытками по биржевым операциям и перенести на будущие отчетные периоды
St/2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:24

Dimar
продажа внебиржевая, расходы у тех, кто торговал - биржевые.
скорее всего.
у оставшихся - приватизационные бумаги, наследство и т.д.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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