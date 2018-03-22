Squeeze-out

Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:24

Dimar

продажа внебиржевая, расходы у тех, кто торговал - биржевые.

скорее всего.

у оставшихся - приватизационные бумаги, наследство и т.д.

Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!