Форуми / Фондовий ринок: цінні папери,

індекси, емітенти та інше / Фондовий ринок / Squeeze-out Squeeze-out + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 891011> Додано: Чет 22 бер, 2018 22:29 [quote="4329320:St/2"]Yuri_T

И по поводу Унаф.

Сегодня как раз пришел ответ от исполнительной

Как правильно спровоцировать возбуждение уголовного дела по ст. 191 в отношении должностных лиц

Пиши заяву в Шевченковскую полицию-зарегистрируют, нет-к следственному судье обжалуй отказ. Там не выиграть очень тяжело, но выход из производства-0. Пиши жалобы в Минюст, желательно через нардепов НФ- эффективней.

Но 191 там нет и рядом, пиши по 364, но ее там тоже нет. Serhiy_Y Повідомлень: 129 З нами з: 15.04.14 Подякував: 8 раз. Подякували: 29 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 бер, 2018 01:04 Yuri_T написав: для начала, предлагаю разобраться, кто именно нарушил право минора.

заявитель? эмитент? оценщик? я думаю, что эмитент.

значит, он ответчик.

а требования по выплате дополнительных средств к кому? к ответчику? для начала, предлагаю разобраться, кто именно нарушил право минора.заявитель? эмитент? оценщик? я думаю, что эмитент.значит, он ответчик.а требования по выплате дополнительных средств к кому? к ответчику?

Действительно, надо думать, только не торопиться с исками. Без "поддержки" регулятора, который очевидно не горит подобным желанием, нам (минорам) будет сложно.

Судя по всему, НС Эмитента, т.е. Эмитент. Для доказательств этого потребуется некий упоминаемый нами документ, заполучить который и/или потребовать рецензирования которого, способна на сегодня только НКЦПФР.

Поэтому, предварительная тактика, монотонное (желательно многостороннее и непрекращающееся) давление на комиссию (заявления, жалобы, требования)с периодически- нарастающим по мере приближения выборов упоминанием "о беспределе олигархов и чиновников" в медиуме.

Только когда появятся нужные бумаги, уже переходить к действиям.

"ответчик" и "требование по выплате доп.средств" звучит, на мое мнение, несколько преждевременно.

Если же, есть "невостребованный" фин.ресурс, то можно попытаться форсировать события, предложив свой вариант СУДЕБНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ экспертизы (оценки акций). Действительно, надо думать, только не торопиться с исками. Без "поддержки" регулятора, который очевидно не горит подобным желанием, нам (минорам) будет сложно.Судя по всему, НС Эмитента, т.е. Эмитент. Для доказательств этого потребуется некий упоминаемыйнами документ, заполучить который и/или потребовать рецензирования которого, способна на сегодня только НКЦПФР.Поэтому, предварительная тактика, монотонное (желательно многостороннее и непрекращающееся) давление на комиссию (заявления, жалобы, требования)с периодически- нарастающим по мере приближения выборов упоминанием "о беспределе олигархов и чиновников" в медиуме.Только когда появятся нужные бумаги, уже переходить к действиям."ответчик" и "требование по выплате доп.средств" звучит, на мое мнение, несколько преждевременно.Если же, есть "невостребованный" фин.ресурс, то можно попытаться форсировать события, предложив свой вариант СУДЕБНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ экспертизы (оценки акций). paolot Повідомлень: 9 З нами з: 14.02.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 бер, 2018 10:23

оперативно работают НДУ заблокировал оборот MMKI.оперативно работают Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания! Yuri_T 1

Повідомлень: 12434 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1665 раз. Подякували: 3311 раз. Профіль 5 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 бер, 2018 11:24 ? Списали акції Кредобанку, коли можна йти за грошима? ось так :( d_12

Повідомлень: 1559 З нами з: 19.04.16 Подякував: 104 раз. Подякували: 57 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 бер, 2018 12:30 Кстати, такой еще вопрос.

Я так понимаю, списание акций по сквизу пройдет в налоговой отчетности как внебиржевая сделка? Dimar Повідомлень: 845 З нами з: 31.08.09 Подякував: 302 раз. Подякували: 408 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:00 Dimar НДФЛ нельзя зачесть с убытками по биржевым операциям и перенести на будущие отчетные периоды St/2

Повідомлень: 10235 З нами з: 02.09.08 Подякував: 654 раз. Подякували: 1445 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:24 Dimar

продажа внебиржевая, расходы у тех, кто торговал - биржевые.

скорее всего.

у оставшихся - приватизационные бумаги, наследство и т.д. Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания! Yuri_T 1

Повідомлень: 12434 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1665 раз. Подякували: 3311 раз. Профіль 5 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 бер, 2018 14:41 St/2 написав: V$Epropalo

А Вы можете доказать что являетесь собственником акций? Ведь можно оспорить и это))



На момент подачи иска точно нет, так что Ваш иск могут и не принять. А Вы можете доказать что являетесь собственником акций? Ведь можно оспорить и это))На момент подачи иска точно нет, так что Ваш иск могут и не принять.





После этой фразы о юридических тонкостях можно не разговаривать с вами дальше . А оспорить действительно можно всё, если вы сторона по делу. После этой фразы о юридических тонкостях можно не разговаривать с вами дальше . А оспорить действительно можно всё, если вы сторона по делу. AA+ V$Epropalo Повідомлень: 1054 З нами з: 10.09.10 Подякував: 90 раз. Подякували: 69 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:40 V$Epropalo написав: St/2 написав: V$Epropalo

А Вы можете доказать что являетесь собственником акций? Ведь можно оспорить и это))



На момент подачи иска точно нет, так что Ваш иск могут и не принять. А Вы можете доказать что являетесь собственником акций? Ведь можно оспорить и это))На момент подачи иска точно нет, так что Ваш иск могут и не принять.





После этой фразы о юридических тонкостях можно не разговаривать с вами дальше . А оспорить действительно можно всё, если вы сторона по делу. После этой фразы о юридических тонкостях можно не разговаривать с вами дальше . А оспорить действительно можно всё, если вы сторона по делу.

Я только закончил процесс взыскания дивов УНАФ.

По результатам решил, что больше никогда я не обменяю деньги сейчас на деньги штрих через суд.

Причем, если самим судом все в целом понятно, то с исполнением просто мраки.



По поводу Азовстали, то покупая ее Вы обязаны были знать, что 95% акций контролирует один собственник. Вы обязаны были знать, что существует мировая практика принудительного выкупа 5% акций. Вы обязаны были отслеживать изменения закона об Акционерных обществах, когда внесли законопроект об процедуре сквиз-аут. Затем было решение ВРУ, подпись президента. И только потом само решение собственнике об принудительном выкупе.

Вся информация была общедоступна, и сейчас кричать "обокрали!", по крайней мере это лицемерие.



Вопрос цена, да, тут есть тонкости оценки, но оспаривать саму процедуру... Безумству храбрых поем мы песни... Я только закончил процесс взыскания дивов УНАФ.По результатам решил, что больше никогда я не обменяю деньги сейчас на деньги штрих через суд.Причем, если самим судом все в целом понятно, то с исполнением просто мраки.По поводу Азовстали, то покупая ее Вы обязаны были знать, что 95% акций контролирует один собственник. Вы обязаны были знать, что существует мировая практика принудительного выкупа 5% акций. Вы обязаны были отслеживать изменения закона об Акционерных обществах, когда внесли законопроект об процедуре сквиз-аут. Затем было решение ВРУ, подпись президента. И только потом само решение собственнике об принудительном выкупе.Вся информация была общедоступна, и сейчас кричать "обокрали!", по крайней мере это лицемерие.Вопрос цена, да, тут есть тонкости оценки, но оспаривать саму процедуру... Безумству храбрых поем мы песни... St/2

Повідомлень: 10235 З нами з: 02.09.08 Подякував: 654 раз. Подякували: 1445 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 бер, 2018 18:06 St/2 написав: Вся информация была общедоступна, и сейчас кричать "обокрали!", по крайней мере это лицемерие. Вся информация была общедоступна, и сейчас кричать "обокрали!", по крайней мере это лицемерие.

не согласен.

имхо, лицемерие оспаривать процедуру.

а вот манипуляции мажора с оценкой (я не сомневаюсь, что это манипуляции) как раз и есть основанием кричать "обокрали!".

где же тут лицемерие? не согласен.имхо, лицемерие оспаривать процедуру.а вот манипуляции мажора с оценкой (я не сомневаюсь, что это манипуляции) как раз и есть основанием кричать "обокрали!".где же тут лицемерие? Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания! Yuri_T 1

Повідомлень: 12434 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1665 раз. Подякували: 3311 раз. Профіль 5 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 891011> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Ірина_ реклама