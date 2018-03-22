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Squeeze-out
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 22 бер, 2018 22:29
[quote="4329320:St/2"]Yuri_T
И по поводу Унаф.
Сегодня как раз пришел ответ от исполнительной
Как правильно спровоцировать возбуждение уголовного дела по ст. 191 в отношении должностных лиц
Пиши заяву в Шевченковскую полицию-зарегистрируют, нет-к следственному судье обжалуй отказ. Там не выиграть очень тяжело, но выход из производства-0. Пиши жалобы в Минюст, желательно через нардепов НФ- эффективней.
Но 191 там нет и рядом, пиши по 364, но ее там тоже нет.
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Serhiy_Y
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 01:04
Yuri_T написав:
для начала, предлагаю разобраться, кто именно нарушил право минора.
заявитель? эмитент? оценщик? я думаю, что эмитент.
значит, он ответчик.
а требования по выплате дополнительных средств к кому? к ответчику?
Действительно, надо думать, только не торопиться с исками. Без "поддержки" регулятора, который очевидно не горит подобным желанием, нам (минорам) будет сложно.
Судя по всему, НС Эмитента, т.е. Эмитент. Для доказательств этого потребуется некий упоминаемый
нами документ, заполучить который и/или потребовать рецензирования которого, способна на сегодня только НКЦПФР.
Поэтому, предварительная тактика, монотонное (желательно многостороннее и непрекращающееся) давление на комиссию (заявления, жалобы, требования)с периодически- нарастающим по мере приближения выборов упоминанием "о беспределе олигархов и чиновников" в медиуме.
Только когда появятся нужные бумаги, уже переходить к действиям.
"ответчик" и "требование по выплате доп.средств" звучит, на мое мнение, несколько преждевременно.
Если же, есть "невостребованный" фин.ресурс, то можно попытаться форсировать события, предложив свой вариант СУДЕБНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ экспертизы (оценки акций).
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paolot
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 10:23
НДУ заблокировал оборот MMKI.
оперативно работают
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
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Yuri_T
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 11:24
Списали акції Кредобанку, коли можна йти за грошима?
ось так :(
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d_12
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 12:30
Кстати, такой еще вопрос.
Я так понимаю, списание акций по сквизу пройдет в налоговой отчетности как внебиржевая сделка?
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Dimar
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:00
Dimar НДФЛ нельзя зачесть с убытками по биржевым операциям и перенести на будущие отчетные периоды
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St/2
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:24
Dimar
продажа внебиржевая, расходы у тех, кто торговал - биржевые.
скорее всего.
у оставшихся - приватизационные бумаги, наследство и т.д.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
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Yuri_T
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 14:41
St/2 написав:V$Epropalo
А Вы можете доказать что являетесь собственником акций? Ведь можно оспорить и это))
На момент подачи иска точно нет, так что Ваш иск могут и не принять.
После этой фразы о юридических тонкостях можно не разговаривать с вами дальше . А оспорить действительно можно всё, если вы сторона по делу.
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V$Epropalo
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:40
V$Epropalo написав: St/2 написав:V$Epropalo
А Вы можете доказать что являетесь собственником акций? Ведь можно оспорить и это))
На момент подачи иска точно нет, так что Ваш иск могут и не принять.
После этой фразы о юридических тонкостях можно не разговаривать с вами дальше . А оспорить действительно можно всё, если вы сторона по делу.
Я только закончил процесс взыскания дивов УНАФ.
По результатам решил, что больше никогда я не обменяю деньги сейчас на деньги штрих через суд.
Причем, если самим судом все в целом понятно, то с исполнением просто мраки.
По поводу Азовстали, то покупая ее Вы обязаны были знать, что 95% акций контролирует один собственник. Вы обязаны были знать, что существует мировая практика принудительного выкупа 5% акций. Вы обязаны были отслеживать изменения закона об Акционерных обществах, когда внесли законопроект об процедуре сквиз-аут. Затем было решение ВРУ, подпись президента. И только потом само решение собственнике об принудительном выкупе.
Вся информация была общедоступна, и сейчас кричать "обокрали!", по крайней мере это лицемерие.
Вопрос цена, да, тут есть тонкости оценки, но оспаривать саму процедуру... Безумству храбрых поем мы песни...
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St/2
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 18:06
St/2 написав:
Вся информация была общедоступна, и сейчас кричать "обокрали!", по крайней мере это лицемерие.
не согласен.
имхо, лицемерие оспаривать процедуру.
а вот манипуляции мажора с оценкой (я не сомневаюсь, что это манипуляции) как раз и есть основанием кричать "обокрали!".
где же тут лицемерие?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
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Yuri_T
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